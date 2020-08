MASTERS 1000 CINCINNATI – Dans la "bulle" new-yorkaise et à huis clos, la saison de tennis va officiellement reprendre samedi pour ce qui concerne le circuit ATP. Quelles seront les conditions de jeu, quid de l’état de forme des engagés ? Petit tour d’horizon des principales interrogations avant les premiers échanges.

La tenue du tournoi est-elle en danger ?

Le fameux "risque zéro" n’existe pas. Alors que le monde traverse une crise sanitaire de grande envergure, le coronavirus reste une menace pour le Masters 1000 de Cincinnati et le tennis mondial. Mais pour maintenir l’événement, combiné à l’US Open, l’USTA (Fédération américaine) s’est donné les moyens de ses ambitions avec l’établissement d’un protocole sanitaire carré et la création de cette fameuse "bulle" à Flushing Meadows qu’aucune joueuse ou aucun joueur (ainsi que l’entourage qui les accompagne) ne peut quitter sous peine de disqualification.

Les règles sont strictes, Guido Pella et Hugo Dellien l’ont d’ailleurs appris à leurs dépens. Malgré des dépistages négatifs, l’Argentin et le Bolivien ne pourront pas participer au tournoi parce que leur préparateur physique Juan Manuel Galvan a, lui, été testé positif et qu’ils ont été en contact avec lui la semaine précédant le tournoi. L’exclusion des deux joueurs, qui se sont mis en quarantaine et espèrent jouer l’US Open, n’aurait d’ailleurs pas plu à leurs collègues qui l’estimeraient trop sévère et envisageraient un boycott du tournoi selon Marca. Cette mesure montre néanmoins que tout est fait pour limiter les risques : un cas positif seulement sur 1400 tests depuis le 13 août a été relevé.

Andy Murray masqué avant son entraînement à Flushing Meadows en 2020 Crédit: Getty Images

Sur quels courts se jouera le Masters 1000 de Cincinnati ?

Exceptionnellement délocalisé dans la "bulle new-yorkaise", le tournoi aura pour écrin Flushing Meadows et les courts du Billie Jean King National Tennis Center. Les conditions de jeu seront donc quasiment similaires à celles de l’US Open qui débutera le 31 août, d’autant que les balles utilisées seront les mêmes pour les deux événements. A ceci près que ni le court Arthur-Ashe, ni le Louis-Armstrong ne seront utilisés lors de ce Masters 1000 de Cincinnati. Réservés pour le Grand Chelem américain, les deux plus grands stades du site sont également ceux qui sont équipés de toits. En cas de pluie, les matches seront donc interrompus jusqu’à ce que les conditions permettent la reprise du jeu.

Le court "central" de ce Masters 1000 de Cincinnati délocalisé sera le Grandstand, auquel s’adjoindront les courts 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 17. A noter que cet état de fait n’a pas empêché les meilleurs joueurs du monde comme Novak Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem ou Stefanos Tsitsipas de s’entraîner déjà sur le court Arthur-Ashe. Une manière pour eux de prendre leurs marques avant l’US Open, d’autant que les deux tournois s’enchaînent, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour faire ses gammes sur l’immense central américain dans l’intervalle. Depuis 1899, ce n’est que la 5e fois que le tournoi n’est pas disputé dans les environs de Cincinnati : en 1914, 1917 et 1919, il s’était tenu à Indianapolis, et en 1920 à Fort Wayne, dans l’Indiana.

Novak Djokovic à l'entraînement avant le Masters 1000 de Cincinnati à Flushing Meadows en 2020 Crédit: Getty Images

Djokovic préservera-t-il son invincibilité ?

Pour Novak Djokovic, la saison avait parfaitement débuté. Non seulement, le Serbe était allé chercher son 17e titre en Grand Chelem à Melbourne, mais il n’avait pas perdu le moindre match. Avant même l’Open d’Australie, il avait conquis la toute nouvelle ATP Cup avec la Serbie, puis fin février, il s’était également imposé à Dubaï, portant son bilan à 18 victoires pour aucune défaite en 2020, et reprenant la place de numéro 1 mondial à son rival espagnol Rafael Nadal qui avait terminé 2019 sur le trône. Le "Djoker" avait alors les yeux tournés vers un éventuel deuxième sacre à Roland-Garros, quand la pandémie de COVID-19 a tout renversé sur son passage, contraignant le circuit à l’arrêt.

Six mois (ou presque) plus tard, Djokovic espère bien entendu reprendre là où il s’était arrêté. Mais où en sera-t-il vraiment ? Nul ne le sait, peut-être même pas lui. Son niveau de confiance sera-t-il aussi haut que s’il avait enchaîné en mars à Indian Wells comme prévu ? Après avoir contracté le coronavirus en juin, le Serbe a avoué avoir ressenti une certaine fatigue et avoir peiné, en ce qui concerne l’endurance, lors de sa reprise de l’entraînement. Mais de l’eau a coulé sous les ponts, et il fait, quoi qu’il en soit, figure de grand favori pour cette reprise en l'absence des deux autres membres du "Big 3" Nadal et Federer.

Medvedev retrouvera-t-il ses sensations américaines ?

Il avait été incontestablement l’homme de l’été 2019. Comme un tube qu’on aime écouter et réécouter en vacances, Daniil Medvedev avait monopolisé les feux des projecteurs de Washington à l’US Open avec un bilan impressionnant de quatre finales consécutives en quatre tournois (Washington, Montréal, Cincinnati et l’US Open). Dans l’Ohio, le Russe avait même décroché la timbale après avoir été frustré par Nick Kyrgios dans la capitale fédérale et Rafael Nadal au Canada. Un an plus tard, désormais installé depuis de nombreux mois dans le top 5 mondial, le Russe compte bien conserver son bien.

La délocalisation du tournoi ne devrait pas lui poser de problèmes, lui qui avait aussi brillé à Flushing, passant à quelques jeux de décrocher la Lune face à Nadal en finale. Mais contrairement à l’an passé, il ne pourra pas jouer les "bad boys" avec la foule new-yorkaise et en tirer une énergie insoupçonnée : le huis clos rendra ses éventuels exploits plus anonymes. Medvedev s’est bien entraîné, mais n’a disputé aucune exhibition depuis l’arrêt du circuit. Difficile donc de faire des pronostics. Le tirage au sort lui a réservé une éventuel "remake" de sa demi-finale (victorieuse) de l’an dernier contre Djoko et il reste l’un de ceux les plus à même de contrarier le numéro 1 mondial, avec Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev qui occuperont la partie basse du tableau.

Que peuvent espérer les Bleus ?

Ne nous le cachons pas, la patrouille de France a perdu son chasseur le mieux armé en la personne de Gaël Monfils. Auteur d’un début de saison remarquable, 3e à la Race (classement depuis le 1er janvier 2020) avant l’interruption des compétitions en mars, le Francilien était même passé à un cheveu de faire tomber Djokovic à Dubaï contre lequel il avait obtenu trois balles de match en demi-finale. Mais il a préféré faire l’impasse sur la tournée américaine à l’instar de Rafael Nadal ou encore Stan Wawrinka, en raison de craintes liées au coronavirus et pour se préparer mieux sur terre battue à l’approche de Roland-Garros (27 septembre-11 octobre).

En son absence, les chances tricolores lors de ce Masters 1000 de Cincinnati reposeront sur Benoît Paire, Adrian Mannarino, Ugo Humbert ou encore Richard Gasquet. Si le Biterrois héritera d’un qualifié au 1er tour, avant de retrouver éventuellement Roberto Bautista-Agut ensuite, le tirage ne s’est pas montré très clément pour les autres. Paire aura fort à faire contre Borna Coric, une belle empoignade s’annonce pour Mannarino face à l’accrocheur John Millman et Humbert affrontera, lui, Grigor Dimitrov d’entrée, dont on ne sait pas s’il a retrouvé toutes ses capacités physiques après avoir été durement frappé par le coronavirus.

A noter que Gilles Simon et Grégoire Barrère, toujours en lice en qualifications, pourraient grossir les rangs tricolores. Le défi s’annonce délicat pour les Bleus, tant le niveau est relevé en Masters 1000. Mais après six mois d’interruption, il y aura sans doute des coups à jouer. L’exemple de Fiona Ferro, titrée pour la reprise du circuit WTA à Prague, pourrait bien les inspirer.

