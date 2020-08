Il semblerait que la pause ait été bénéfique à Milos Raonic. Le numéro 30 mondial s'est imposé en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Stefanos Tsitsipas, en deux sets (7-6 (5), 6-3) et avec la manière. Solide et diablement efficace, le Canadien jouera la finale face au vainqueur de l'autre demie, autrement dit Novak Djokovic ou Roberto Bautista-Agut.

Raonic a bataillé tout le premier set pour arracher un break au Grec, sans grand succès, et a même dû sauver une balle de set à 6-5. C'est finalement lors du tie-break qu'il a pris le dessus, et il n'a plus perdu l'ascendant depuis. Tsitsipas, impuissant face aux 12 aces de son adversaires n'a rien montré dans le second set. Il a été breaké d'entrée et n'a pas pu cacher une certaine fébrilité.