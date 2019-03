ATP Indian Wells : Après sa 1ere victoire en Masters 1000, le jeune Popyrin veut surprendre Isner

Les teenagers ont le vent en poupe. Alors que Félix Auger-Aliassime impressionne depuis quelques semaines par sa précocité à seulement 18 ans, Alexei Popyrin, à peine plus âgé, espère bien le rejoindre dans le top 100 mondial dans les plus brefs délais. Et l’Australien semble bien avoir les moyens de ses ambitions, lui qui a validé le premier succès de sa très jeune carrière en Masters 1000 contre l'Espagnol Jaume Munar au premier tour (7-6, 6-3) après être sorti brillamment des qualifications.

"Cette victoire signifie beaucoup pour moi, elle me prépare aux dix-quinze prochaines années. Il n’y a pas si longtemps, je regardais ces tournois à la télévision, donc gagner pour la première fois en Masters 1000, c’est un sacré accomplissement pour moi", explique l’intéressé. Dernier représentant d’une jeunesse australienne à fort potentiel, Popyrin s’est révélé sur une scène encore plus prestigieuse que celle d’Indian Wells : devant son public aux antipodes, en atteignant le troisième tour du premier Grand Chelem de l’année.

Déjà victorieux contre un top 10

Avant l’Open d’Australie, il n’avait gagné qu’un match sur le circuit ATP à Bâle contre Matthew Ebden en octobre dernier. Un total triplé à Melbourne, d'abord contre l’Allemand Mischa Zverev au premier tour, puis en se permettant de sortir du tournoi le 8e joueur mondial, Dominic Thiem, sur abandon, non sans avoir auparavant gagné les deux premières manches et fait le break dans la troisième. Fort de sa première victoire en carrière sur un top 10 à 19 printemps, Popyrin avait bien failli jouer un bien mauvais tour à Lucas Pouille dans la foulée, remontant deux sets de handicap avant de finalement baisser pavillon.

Cette aventure lui a permis de prendre pleinement conscience de ses capacités. "Cela me donne plus de confiance de savoir que je peux jouer à ce niveau, et davantage de motivation pour continuer à travailler. Je n’en manque pas, mais comme ça j’ai de nouveaux objectifs à atteindre", estime-t-il. Au-delà du cap symbolique du top 100, il espère ainsi se qualifier pour le Masters "NextGen" à Milan en fin de saison. Et pour y arriver, il ne compte pas sur son seul talent.

Hewitt pour modèle

Si le jeune Australien a du feu dans le bras, il met un point d’honneur à tout donner sur le court, s’inscrivant davantage dans la lignée d’un Alex de Minaur que dans le dilettantisme assumé des Nick Kyrgios et autres Bernard Tomic. Popyrin voue d’ailleurs une grande admiration à Lleyton Hewitt, un véritable mentor pour lui depuis deux ans. Comme son glorieux aîné avec qui il a joué le double lors du récent tournoi de New York, il se bat sur tous les points et sera donc prêt au combat en pénétrant dans l’arène face à John Isner dimanche.

Actuellement 131e joueur mondial, Popyrin peut aussi compter sur sa taille (1,96m) pour l'aider au service. Mais il lui faudra bien du courage, de la patience à la relance, de l’inspiration et une bonne dose de confiance en soi pour renverser un adversaire qui enchaîne les aces comme on enfile les perles grâce à ses 2,08 mètres. Il n’en manque assurément pas et pourrait bien s’inspirer de son compère canadien Félix Auger-Aliassime qui lui a montré la voie samedi en déboulonnant sans complexe un autre tout frais membre du top 10, Stefanos Tsitsipas.