ATP Indian Wells : David Goffin annonce avoir engagé le Suédois Thomas Johansson comme coach

David Goffin n’est plus seul. Un mois après s’être séparé de Thierry Van Cleemput après cinq ans de collaboration, l’actuel 21e joueur mondial a retrouvé chaussure à son pied. Et il ne partira pas dans l’inconnu : le Belge a ainsi rendu public mercredi son intention d’engager à partir du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine prochaine l’ancien joueur Thomas Johansson qu’il avait déjà "testé" lors de la saison 2016. A l’époque, le Suédois n’avait fait que rejoindre une équipe déjà constituée pendant quelques mois.

Demi-finaliste à Marseille la semaine dernière, Goffin espère certainement retrouver son meilleur niveau, lui qui a disputé la finale du Masters en 2017 et a atteint la 7e place mondiale. Il connaît un début de saison en demi-teinte marqué par une élimination dès le 3e tour de l’Open d’Australie par le Russe Daniil Medvedev en trois sets secs (6-2, 7-6, 6-3), et des défaites d'entrée à Montpellier et à Rotterdam.