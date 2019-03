ATP Indian Wells : De Minaur et Coric éliminés dès le 2e tour respectivement par Giron et Karlovic

Alex de Minaur s’est fait surprendre à Indian Wells. Connu pour son sérieux et sa régularité face aux joueurs moins bien classés que lui, le jeune Australien, bien installé dans le top 30 mondial à la 24e place, a réalisé une vraie contre-performance en s’inclinant pour son entrée en lice samedi en trois sets (1-6, 6-4, 6-2) et 1h48 contre le qualifié américain Marcos Giron, modeste 217e joueur à l’ATP. Un peu plus tard, un autre membre éminent de la "NextGen" Borna Coric a, lui aussi, pris la porte d'entrée, cédant en deux sets (6-4, 7-6) face à son compatriote quadragénaire Ivo Karlovic.

Coric perd gros

Marcos Giron, sorti des qualifications et vainqueur au premier tour du Français Jérémy Chardy, vit un véritable conte de fées devant son public. Totalement dominé dans le premier set par Alex de Minaur, l'Américain n’a jamais lâché le morceau, parvenant à sauver 8 des 13 occasions de break de son adversaire. Très en difficulté sur sa seconde balle (41 % de réussite derrière), l'Australien a vu progressivement le match lui échapper, commettant un nombre inhabituel de fautes directes dont 8 doubles fautes. Au 3e tour, Giron affrontera le vainqueur du duel de serveurs entre son compatriote Sam Querrey et le Canadien Milos Raonic.

Demi-finaliste en Californie l'an dernier, Borna Coric va perdre, quant à lui, de gros points dans dix jours. Le Croate n'a pas su trouver la clé du service canon d'Ivo Karlovic, s'inclinant en deux sets et 1h32 de jeu face à son compatriote. Après être devenu le premier joueur âgé à remporter un match en Masters 1000 à 40 ans, "Docteur Ivo" continue donc son petit bonhomme de chemin. A noter également la qualification sans coup férir du Serbe Laslo Djere (6-3, 6-4), vainqueur à Rio il y a deux semaines, contre l’Argentin Guido Andreozzi.