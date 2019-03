ATP Indian Wells : Djokovic espère "reprendre où il s'est arrêté à Melbourne"

Douze mois peuvent changer radicalement un homme ou un joueur de tennis. Novak Djokovic le sait mieux que quiconque, lui qui avait traversé la tournée américaine comme un fantôme en 2018. "Je n'étais pas prêt à jouer dans un tournoi de ce niveau il y a un an", a expliqué le Serbe, éliminé à l'époque par le Japonais Taro Daniel, issu des qualifications (7-6 (7/3), 4-6, 6-1) pour son entrée en lice à Indian Wells.

"J'essayais de me convaincre que j'étais prêt, mais je ne l'étais vraiment pas. La plupart des membres de mon entourage était contre ma participation à ce tournoi et à celui de Miami, parce que c'était trop tôt après l'opération", a-t-il rappelé. Mais avec le recul, il ne regrette pas d'avoir fait le choix de jouer. "J'aurais pu, j'aurais dû prendre une autre décision, mais je crois aussi que cela m'a donné des enseignements précieux qui m'ont permis ensuite d'enchaîner des résultats incroyables dans les mois qui ont suivi."

Vidéo - Djokovic a étouffé Nadal comme jamais : Les temps forts d'une finale à sens unique 03:03

Une revanche à prendre en Californie

Alors que Djokovic pointait à la 22e place mondiale lors de l'édition 2018 du tournoi californien, il a fini l'année au sommet du classement ATP après avoir remporté Wimbledon et l'US Open, ainsi que les Masters 1000 de Cincinnati et de Shanghaï. Un retour fulgurant aux affaires confirmé en début d'année par sa victoire lors de l'Open d'Australie, son troisième titre du Grand Chelem d'affilée, le quinzième de sa carrière.

Le Serbe se présente donc cette fois en Californie en faisant figure d'immense favori, mais il n'est plus apparu en compétition depuis son sacre à Melbourne. Il pourrait donc avoir besoin de quelques réglages lors de son entrée en matière, contre l'Américain Bjorn Fratangelo, 128e au classement mondial. "J'ai eu du temps pour réfléchir depuis ma victoire en Australie. Elle m'a évidemment donné beaucoup de confiance pour le reste de la saison. J'ai travaillé dur pendant plus de trois semaines pour être fin prêt aussi bien mentalement que physiquement à disputer ce tournoi, l'un des plus importants de la saison", a estimé Djokovic.

Vidéo - "Djokovic en a marre que le public ne reconnaisse pas la valeur de ses exploits" 01:22

Un potentiel 3e tour explosif contre Kyrgios

Il pourrait ensuite affronter l'Australien Nick Kyrgios, qui vient de remporter le tournoi d'Acapulco en battant trois joueurs du top 10 mondial, dont l'Espagnol Rafael Nadal. Un défi d'autant plus intéressant pour le numéro 1 mondial qu'il a perdu leurs deux premiers affrontements. "J'aimerais jouer contre Kyrgios, car il est en forme", a assuré Djokovic, déterminé à montrer qu'il n'a rien perdu de sa superbe. "J'ai très bien commencé ma saison, j'espère reprendre où j'étais en Australie." Le Serbe vise à Indian Wells un sixième titre record, tout comme un de ses plus grands rivaux, Roger Federer.