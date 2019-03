ATP Indian Wells : Humbert bat Wolf (7-5, 7-5 et se qualifie pour le tableau principal

Ugo Humbert confirme semaine après semaine son nouveau statut. Deux semaines après sa demi-finale à Marseille, le jeune Français a franchi sans trembler les qualifications du premier Masters 1000 de l'année. A Indian Wells, il a pris le dessus sur l'Américain Jeffrey John Wolf, 287e joueur mondial, en deux sets (7-5, 7-5) et 1h37 de jeu. Au premier tour du tableau principal dans le désert californien, il retrouvera l'Allemand Maximilian Marterer.

"Je suis satisfait d'avoir pu prendre mes repères lors de ces deux matchs de qualifications, comme ça je suis prêt pour mon premier tour. Les conditions sont différentes par rapport à Marseille : les balles volent un peu et il faut essayer de bien les contrôler. (...) Le site est magnifique et je suis très content d'être ici", a notamment confié Humbert après son succès. S'il passe l'écueil Marterer pour son entrée en lice dans le tournoi, le Français retrouvera le Sud-Africain Kevin Anderson, tête de série numéro 5, au second tour.