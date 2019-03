ATP Indian Wells : Krajinovic écrase Medvedev (6-3, 6-2) et file en 1/8es de finale

Filip Krajinovic continue d’étonner dans le désert californien. Le Serbe, 113e au classement ATP, n’a fait qu’une bouchée de Daniil Medvedev, balayé en deux petits sets (6-3, 6-2) et 1h18 de jeu mardi au 3e tour du Masters 1000 d’Indian Wells. Déjà vainqueur convaincant de David Goffin et Mikhail Kukushkin aux tours précédents, Krajinovic pourrait avoir le redoutable honneur de défier le numéro 2 mondial Rafael Nadal en huitième de finale, si ce dernier vient à bout de Diego Schwartzman.

Krajinovic a étouffé Medvedev à l'échange

L’air de la Californie inspire Filip Krajinovic. Le Serbe a enchaîné sa cinquième victoire (en comptant ses deux succès en qualifications), s’offrant par la même occasion un membre du top 20 en la personne de Daniil Medvedev. Il a impressionné par sa régularité à l’échange et sa capacité à répéter les efforts à haute intensité. Son adversaire russe n’a pas pu tenir le rythme, étouffé sur le plan physique.

Après un début de match disputé, Krajinovic a breaké son adversaire (5-3) et a aligné cinq jeux consécutifs entre le milieu du premier set et le début du second (6-3, 2-0). Très frustré et apparemment limité sur le plan physique, Medvedev ne s’en est jamais remis et semble payer actuellement son début de saison canon.