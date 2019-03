ATP Indian Wells : Lopez sort Berdych (7-6, 7-6) et défiera Khachanov au 2e tour

Feliciano Lopez a encore quelques tours dans son sac. A 37 ans, comme un certain Roger Federer, l’Espagnol est parvenu à surprendre Tomas Berdych au premier tour à Indian Wells vendredi en deux sets très serrés et conclus au tie-break (7-6, 7-6) après quasiment deux heures de combat. Comme souvent, Lopez a pu s’appuyer sur la qualité de son service de gaucher pour faire la différence aux moments cruciaux. Il affrontera Russe Karen Khachanov, 13e au classement ATP, au deuxième tour.

C’était un duel d’habitués du circuit et de trentenaires aguerris. Respectivement redescendus à la 78e et à la 81e places mondiales, Feliciano Lopez et Tomas Berdych ne se sont pas ménagés dans le désert californien. Particulièrement performants sur leurs engagements, ils n’ont pas concédé le moindre break, même si l’Espagnol a dû écarter quatre opportunités adverses qui laisseront des regrets au Tchèque.

Grâce à un excellent taux de réussite derrière sa première balle (81 % de points gagnés) et 15 aces, Lopez a su protéger son service dans des conditions très venteuses et s’est montré plus solide dans les jeux décisifs. Il s’agit seulement de sa deuxième victoire en quatre tournois disputés cette année. S’il affrontera un joueur bien mieux classé que lui au tour suivant, il peut toutefois espérer en accrocher une troisième puisque son futur adversaire Karen Khachanov traverse actuellement une crise de confiance.