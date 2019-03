ATP Indian Wells : Mahut et Herbert vont faire une pause et ne joueront pas Roland-Garros ensemble

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ne défendront pas leur titre en double à Roland-Garros. Les deux compères, qui sortent d'un titre en Grand Chelem ensemble à l'Open d'Australie, vont faire une pause. Une décision prise à l'initiative de l'Alsacien. "C'est quelque chose que j'avais en tête depuis un petit bout de temps et j'ai envie d'avoir des relations honnêtes avec les gens que j'aime", a expliqué Herbert après leur victoire au 1er tour du Masters 1000 d'Indian Wells face aux Américains Sam Querrey et John Isner 6-7 (3/7), 6-4, 12/10.

"A un moment, j'avais l'impression de lui mentir (...) Je sais aussi l'impact que cela a eu sur lui, c'était à la fois du soulagement et dur à faire", a-t-il avoué. A 27 ans, il veut se concentrer sur sa carrière en simple après avoir atteint son meilleur classement en février (39e à l'ATP) dans la foulée de sa finale perdue face à Jo-Wilfried Tsonga à Montpellier. Désormais 44e joueur mondial, Herbert a été éliminé dès son entrée en lice à Indian Wells, mais veut se donner toutes les chances de réussite en mettant le double de côté pendant quelques semaines.

Vidéo - Maîtrise totale et nerfs d'acier : les meilleurs moments du sacre de Herbert et Mahut 02:23

Une séparation provisoire avant l'objectif olympique

Ce choix n'est toutefois pas synonyme de séparation définitive et les deux amis referont la paire en double dès le Masters 1000 de Cincinnati en août, avec pour objectif avoué le titre olympique en double à Tokyo en 2020. D'ici là, Nicolas Mahut, qui pourrait de son côté arrêter sa carrière en simple à 37 ans, devra se trouver un autre partenaire pour défendre ses titres acquis avec Herbert à Roland-Garros et à Wimbledon.

Ce changement est difficile à encaisser pour le plus expérimenté des deux complices, mais il s'est fait une raison. "Forcément j'étais déçu quand il me l'a annoncé, mais j'essaye de comprendre, moi je veux qu'il soit le meilleur joueur possible, donc c'est une décision qui, sportivement, peut s'entendre, a déclaré Mahut. Il a envie de tenter sa chance, on est quasiment qualifiés pour le Masters (en fin de saison), on a un peu de temps devant nous, la qualif' pour les Jeux ne commence pas tout de suite."

Vidéo - Mahut et Herbert : "On a accompli notre rêve" 06:53

En attendant, Mahut et Herbert, respectivement 3e et 4e du classement mondial en double et têtes de série numéro 1 dans le désert californien, espèrent décrocher un nouveau trophée à Indian Wells où ils ont déjà été sacrés en 2016. Ce serait leur 14e titre en commun depuis le début de leur association en 2015 , dont les quatre tournois du Grand Chelem.