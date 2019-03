ATP Indian Wells : Nishikori et Cilic respectivement éliminés par Hurkacz et Shapovalov au 3e tour

Kei Nishikori va en faire des cauchemars. Moins de deux semaines après s’être incliné contre le Polonais à Dubaï, le Japonais, 7e joueur mondial, a encore cédé mardi face à Hubert Hurkacz (4-6, 6-4, 6-3) en 2h04, après avoir pourtant remporté le premier set, au 3e tour du Masters 1000 d’Indian Wells. En contrôle pendant la majeure partie du match, Nishikori s’est subitement tendu et n'a jamais pu reprendre le dessus. En pleine progression, Hurkacz poursuit quant à lui son aventure californienne et affrontera Denis Shapovalov, vainqueur impressionnant de Marin Cilic (6-4, 6-2).

Nishikori a craqué

Hubert Hurkacz est décidément surprenant. Après avoir atteint les quarts de finale à Dubaï, le Polonais de 22 ans confirme ses progrès fulgurants dans le premier Masters 1000 de l’année en y atteignant les huitièmes de finale. Après Lucas Pouille, c’est donc Kei Nishikori qui en a fait les frais mardi. Pourtant, le Japonais semblait bien avoir le contrôle de la partie, malgré un bandage impressionnant au mollet gauche. Dominateur et inspiré dans le premier set remporté 6-4 avec pas moins de 11 coups gagnants pour 6 petites fautes directes, le 7e joueur mondial était bien parti pour prendre sa revanche après sa défaite aux Emirats contre le même adversaire.

Vidéo - D'abord pris de vitesse, Hurkacz a fait parler sa puissance pour renverser Nishikori 02:21

Mais Hurkacz a eu l’immense mérite de s’accrocher dans la deuxième manche et de sauver deux balles de break d’affilée fondamentales contre lui à 4-4. Dans la foulée, il a parfaitement profité de plusieurs grosses erreurs d’un Nishikori subitement tendu, pour prendre le service adverse pour la première fois du match et le set par la même occasion (4-6, 6-4). Breaké d’entrée de troisième set, le Polonais a refait immédiatement son retard pour prendre définitivement l’ascendant et s’offrir un nouveau succès de prestige, le deuxième en moins de deux semaines contre le même membre du top 10.

Shapovalov n'a pas traîné

Un peu plus tard dans la journée, Denis Shapovalov a validé à son tour son billet pour les huitièmes de finale en s'offrant en seulement 1h18 de jeu Marin Cilic (6-4, 6-2), tête de série numéro 10 du tournoi et 11e joueur mondial. Le succès du jeune Canadien n'a souffert d'aucune contestation, tant il a dominé son adversaire en puissance, faisant admirer notamment la qualité de son revers à une main de gaucher. Il rejoint donc Hurkacz au tour suivant pour un choc qui s'annonce indécis.