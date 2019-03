Indian Wells : Novak Djokovic jouera le double avec Fabio Fognini

Novak Djokovic n’est pas venu dans le désert californien pour se ménager. Lauréat d’un septième Open d’Australie en janvier, le 15e titre du Grand Chelem de sa carrière, le Serbe a pris son temps pour profiter d’un repos mérité en famille. Mais après plus d’un mois d’absence, il a bien l’intention de montrer au reste du circuit qu’il reste l’homme à battre. Et pour se remettre dans le bain le plus vite possible, le numéro 1 mondial a décidé de jouer aussi en double, associé à l’Italien Fabio Fognini, à Indian Wells dans un tableau qui s’annonce très relevé.

Djokovic et Fognini affronteront ainsi d’entrée une équipe très dangereuse grâce à sa qualité de service notamment : le Canadien Milos Raonic et le Français Jérémy Chardy ont en effet décidé eux aussi de participer à la compétition ensemble. Vainqueurs en 2016, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut auront le statut de têtes de série numéro 1 dans le sillage de leur triomphe à Melbourne, mais ils auront aussi fort à faire dès le 1er tour contre les Américains John Isner et Sam Querrey.

Herbert - Mahut vainqueurs à Indian Wells en 2016AFP

Un tournoi de double (très) relevé

Parmi les autres paires notables, on retrouve bien entendu les jumeaux Bryan, titrés à Delray Beach récemment, sept mois seulement après que Bob a subi une opération à la hanche droite. Et ils ne sont pas les seuls frères en lice puisque Mischa et Alexander Zverev seront aussi de la partie, une semaine après avoir raflé la mise ensemble à Acapulco. Lucas Pouille et Stan Wawrinka forment également une belle équipe sur le papier, tout comme les jeunes Russes Karen Khachanov et Daniil Medvedev.

Les premiers tours à surveiller :

Herbert/Mahut contre Isner-Querrey

Pouille/Wawrinka contre Dodig/Roger-Vasselin

Bryan/Bryan contre Khachanov/Medvedev

Djokovic/Fognini contre Raonic/Chardy

Murray/Soares contre Bopanna/Shapovalov

Zverev/Zverev contre Cabal/Farah