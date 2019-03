Indian Wells : Paire et Chardy prennent déjà la porte, Mladenovic attend Osaka

Benoît Paire est dans une mauvaise passe : en panne de motivation, il s'est fait surprendre par l'Indien Prajnesh Gunneswaran dès son entrée en lice dans le Masters 1000 d'Indian Wells, jeudi. L'Avignonnais s'est incliné en deux sets 7-6 (7/5), 6-4 face à un adversaire qui pointe à la 97e place mondiale.

Paire, 69e mondial, avait déjà quitté le tournoi de Dubaï après un seul match, mais son vainqueur était d'un tout autre calibre, puisqu'il s'agissait du Japonais Kei Nishikori, 6e mondial. Mais à l'entendre, le problème, ce ne sont pas ses adversaires, mais bien lui.

" Je ne suis pas heureux sur un court "

"Ca aurait pu être n'importe quel adversaire, n'importe quel tournoi, j'aurais perdu. Quand je ne suis pas heureux d'être sur un court, c'est compliqué. En ce moment, je ne suis pas heureux, je ne suis pas bien sur un court", a-t-il expliqué.

Benoit Paire à Rotterdam en 2019Getty Images

Plus inquiétant pour Paire, dont la parcours a été souvent été sinueux, il ne voit pas d'explication à son mal être. "Je suis bien dans la vie, je suis bien avec mon entraîneur, avec mon kiné, je me sens bien, mais quand je rentre sur un court pour un match, je suis triste, je n'ai pas cette envie, au bout de deux jeux je me demande ce que je fais là", a-t-il constaté. Paire, 29 ans, va rentrer maintenant en France et faire une pause, avant de revenir aux Etats-Unis pour le Masters 1000 de Miami fin mars.

Jérémy Chardy a lui aussi chuté d'entrée face à un adversaire encore plus modeste, issu des qualifications, l'Américain Marcos Giron (N.217), qui l'a battu en deux sets 7-6 (7/3), 7-6 (7/1).

Mladenovic va défier Osaka

Le Palois, 35e mondial, avait, lui, une bonne excuse, puisqu'il ne s'est pas beaucoup entraîné en raison de son nouveau rôle d'organisateur d'un tournoi Challenger dans sa ville natale. "C'était une super expérience, même si ce n'était pas idéal pour bien jouer ici", a-t-il constaté.

"J'ai tapé des balles (mercredi) pour la première fois depuis plus d'une semaine. Avec le décalage, je n'étais pas dans les meilleures conditions", a noté Chardy.

Le premier tour a également été fatal à Alizé Cornet (N.52), battue 7-5, 6-3 par l'Australienne Ajla Tomljanovic (N.44) et à Pierre-Hugues Herbert (N.44) dominé 6-4, 6-0 par l'Allemand Philipp Kohlschreiber (N.39). Seule Kristina Mladenovic a passé le premier tour après sa victoire 7-5, 6-2 face à la Chinoise Zheng Saisai (N.39).

Kristina MladenovicGetty Images

Mladenovic (N.65) défiera au 2e tour la N.1 mondiale, la Japonaise Naomi Osaka qu'elle vient de battre au 2e tour du tournoi de Dubaï (6-3, 6-3). "Je sais que ça va être un match différent. Elle est tenante du titre. Ca veut dire qu'elle a ses repères ici et qu'elle aime bien ces conditions là", a prévenu la Nordiste.

"Ici, ça va beaucoup moins vite qu'à Dubaï. Là-bas, mon plan de jeu était d'essayer de la prendre de vitesse et c'est exactement ce que j'avais réussi à faire. Ici, ce sera extrêmement difficile", a-t-elle conclu.