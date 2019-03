Indian Wells : retour sur le début de saison des principaux représentants de la "NextGen"

Celui qui crève l'écran : Stefanos Tsitsipas

En décrochant notamment son premier titre à Stockholm à l’automne dernier, Stefanos Tsitsipas avait terminé la saison 2018 en boulet de canon. Quart-de-finaliste à Bâle dans la foulée et vainqueur du Masters NextGen, il avait fini l’exercice à la 15e place mondiale. Et le Grec ne s’est pas vraiment reposé sur ses lauriers, loin de là même. A Melbourne, il s’est révélé aux yeux du grand public en sortant Roger Federer à la surprise générale en huitièmes de finale après un match d’anthologie, avant de finalement céder dans le dernier carré contre Rafael Nadal. Loin de se laisser abattre par cette petite fessée, Tsitsipas a brillamment remporté son deuxième trophée en carrière à Marseille, puis a atteint la finale de Dubaï la semaine dernière. Entré dans le top 10 mondial, il est 2e à la Race et semble ne pas avoir de limites.

Vidéo - "Tsitsipas sera Top 5, voire devant Zverev après Roland-Garros" 03:40

Le plus décevant : Karen Khachanov

On l’avait quitté rayonnant fin 2018 après avoir dominé Novak Djokovic, incontestable numéro 1 mondial, en finale à Bercy pour décrocher son premier Masters 1000 en carrière. A Paris, Karen Khachanov avait fait de sacrés dégâts, matant au passage trois autres tops 10 : d’abord John Isner au bout du tie-break, puis Alexander Zverev et Dominic Thiem, réduits au simple rang de faire-valoir. Onzième joueur mondial pour débuter 2019, beaucoup voyaient volontiers le Russe intégrer les dix meilleurs très rapidement. Au lieu de cela, son début de saison a été cauchemardesque : quatre éliminations d’entrée en cinq tournois et un modeste 3e tour à l’Open d’Australie où il a été corrigé en trois manches par Roberto Bautista Agut. Si le Russe a évoqué des "problèmes de santé", il a peut-être aussi du mal à assumer son nouveau statut et traverse vraisemblablement une crise de confiance.

Vidéo - Basilashvili n'a pas fait de détail face à Khachanov 02:56

Celui qui tente de s'inspirer du patron : Borna Coric

Son jeu de contreur, la qualité de son revers à deux mains et même son physique ne sont pas sans rappeler un certain Novak Djokovic. Mais Borna Coric a encore du chemin à faire pour se rapprocher de son modèle serbe. Le Croate, qui n’avait pas hésité à afficher de très hautes ambitions dès son arrivée sur le circuit, a connu des périodes de doute avant de trouver son jeu l’an passé. Défait à l’expérience par Roger Federer en demi-finale à Indian Wells, il a ensuite pris le dessus sur le Suisse sur le gazon de Halle pour s’offrir le deuxième titre de sa carrière. Un exploit réédité à Shanghaï l’automne dernier en demi-finale, avant de s’incliner contre Djokovic pour le titre. Mais le début de saison 2019 n’est pas à la hauteur des espérances pour le moment. Apparu fébrile en huitièmes de finale de l’Open d’Australie contre Lucas Pouille, il s’est incliné d’entrée face à un autre Français, Ugo Humbert, à Marseille, avant de se rassurer quelque peu avec une demi-finale à Dubaï. Une demie perdue contre... Roger Federer.

Vidéo - Coric s'est arraché pour retrouver Federer 02:51

Le plus endurant : Daniil Medvedev

Daniil Medvedev est un dur au mal. Après avoir disputé 27 tournois en 2018, le Russe s’est montré plus prudent dans ses choix en début d’année, ne participant qu’à une compétition avant l’Open d’Australie. Finaliste à Brisbane, seulement battu par Kei Nishikori, il a tenu la dragée haute à Novak Djokovic pendant 3h15 de combat en huitième de finale à Melbourne, ne s’épargnant pas les échanges à rallonge souvent au-delà des 30 frappes de balle. Medvedev a ensuite confirmé sa forme à Sofia où il a décroché son quatrième titre ATP, avant de céder seulement en demie à Rotterdam au terme d’une nouvelle belle bataille contre Gaël Monfils. Avec sa technique atypique, sa couverture de terrain et sa taille au service, il a toutes les qualités pour viser encore plus haut que sa 15e place mondiale actuelle.

Vidéo - Di Pasquale : "Daniil Medvedev, c’est Gilles Simon 2.0" 02:04

Celui qui avance dans l’ombre : Alex de Minaur

Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il progresse sans cesse. Au tout début de la saison 2018, Alex de Minaur pointait à la 208e place mondiale. Un peu plus d’un an plus tard, il affiche cette semaine le meilleur classement de sa toute jeune carrière, solidement ancré dans le top 30 au 24e rang à l’ATP. La force de l’Australien réside dans son éthique de travail et sa volonté de ne jamais rien lâcher, à l’image d’ailleurs de son actuel coach, un certain Lleyton Hewitt. Et ses résultats depuis janvier le montrent : Alex de Minaur ne réalise quasiment jamais de contre-performance : quart-de-finaliste à Brisbane battu par Jo-Wilfried Tsonga, il a enchaîné en décrochant son premier titre en carrière la semaine suivante à Sydney. A Melbourne au 3e tour contre Rafael Nadal et à Acapulco en quart contre Alexander Zverev, il est tombé sur plus fort que lui et c’est là sa principale limite : sans coup vraiment fort, il aura du mal à bousculer le top 5 mondial.

Vidéo - De Minaur s'est battu comme un lion, mais Nadal lui a quand même mis une fessée 03:00

Le plus précoce : Félix Auger-Aliassime

A 18 ans, il a déjà franchi la barre symbolique du top 100. Félix Auger-Aliassime est en train d’éclore sur le circuit ATP en ce début d’année 2019. S’il n’avait pas réussi à sortir des qualifications lors du premier Grand Chelem de la saison aux antipodes, le Canadien a profité de la tournée sud-américaine sur terre battue pour montrer une partie de son immense potentiel. Invité à Rio, il n’a pas déçu les organisateurs, s’offrant son premier top 20 en carrière dès son entrée en lice en disposant aisément de Fabio Fognini. Puis, il s’est frayé un chemin jusqu’en finale où il a finalement cédé contre le Serbe Laslo Djere. Auger-Aliassime s’est d’ailleurs incliné contre le même adversaire la semaine suivante à Sao Paulo en quarts de finale. Des performances qui lui permettent d’afficher le matricule 58 au classement ATP et d’intégrer directement le grand tableau d’Indian Wells.