Indian Wells : Sans trembler, Rafael Nadal efface Schwartzman (6-3, 6-1) et rejoint les huitièmes

Diego Schwartzman n’a rien pu faire, impuissant. Rafael Nadal a dominé l’Argentin en deux sets secs (6-3 6-1) et 1h15 ce mardi et continue sur sa belle lancée pour rejoindre les 8e de finale du Masters 1000 d’Indian Wells. Après un premier match déjà très tranquille, le Majorquin montre qu’il fait partie des favoris cette semaine. Il retrouvera au prochain tour Filip Krajinovic (113e joueur mondial), qui a éliminé le 15e joueur mondial Daniil Medvedev après avoir déjà sorti David Goffin.

Nadal a passé sans sourciller le test Schwartzman. Rafael Nadal menait déjà six à zéro dans leurs confrontations. Si l’Argentin était déjà parvenu à bousculer l’Espagnol par le passé, lui prenant notamment un set à Roland Garros l’an dernier avant d’être interrompu par la pluie (il menait d’un set un break), ce fut une toute autre histoire ce mardi dans le désert californien.

10 points perdus sur son service

Le numéro 2 mondial a d’abord mis quelques jeux à se régler côté revers, mais impérial sur son engagement dès le début du match (6 points perdus sur son service dans le premier set), il a progressivement gagné en confiance et lâché ses coups. Débordé par le lift du coup droit de Nadal sur son revers, "El Peque" a trop souvent craqué dans l’échange et le Majorquin a pris l’avantage au meilleur moment à 4-3 avant de conclure sans soucis la première manche.

Rafael Nadal à Indian WellsGetty Images

Le deuxième acte a été une promenade de santé pour "Rafa" qui a enchaîné 7 jeux de suite en débordant le petit argentin. Handicapé par une première balle trop faible et facilement lisible, le 26e joueur mondial a accumulé les fautes et est apparu de plus en plus désemparé. Malgré un jeu gagné à 4-1, Schwartzman avait déjà lâché mentalement et a conclu sur une ultime faute directe.

Avec 81 % de points gagnés derrière sa première balle et 10 points perdus sur son service, Nadal a récité son tennis ce mardi et n’a toujours pas concédé la moindre balle de break cette semaine. Il affrontera en 8e de finale un joueur en forme, Filip Krajinovic. Le Serbe a disposé de Daniil Medvedev après avoir déjà fait tomber David Goffin. Face à "Rafa", le premier défi sera déjà de prendre son service.