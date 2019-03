Quasiment un an et demi après leur dernière confrontation, en octobre 2017 à Shangaï, Roger Federer et Rafael Nadal pourraient se retrouver à Indian Wells. Le tirage au sort du premier Masters 1000 de la saison, effectué dans la nuit de mardi à mercredi, a placé le Suisse et l'Espagnol dans la même moitié de tableau. Ils pourraient donc se rencontrer en demi-finale, et s'affronter pour espérer succéder à Juan Martin Del Potro, vainqueur l'an passé mais forfait cette année. À condition que le premier, notamment, se débarrasse de son compatriote Stan Wawrinka au troisième tour.

Duel électrique entre Kyrgios et Djokovic ?

L'actuel numéro 1 mondial, Novak Djokovic, a de son côté hérité d'un tirage compliqué. Le Serbe, de retour à la compétition plus d'un mois après sa victoire à l'Open d'Australie, pourrait se frotter à Nick Kyrgios au troisième tour. L'Australien, tout récent vainqueur de l'ATP 500 d'Acapulco, n'a encore jamais perdu contre "Nole", en deux confrontations. S'il passe, Djokovic pourrait être amené à se frotter à un autre homme en forme : Gaël Monfils. Le Français est par ailleurs, comme les quinze autres têtes de série, exempté de premier tour. Il pourrait néanmoins être opposé à Reilly Opelka (21 ans), qui a remporté son premier titre sur le circuit à New York le mois dernier, au deuxième.

Lucas Pouille, de retour aux affaires après avoir été touché par un virus et absent depuis le tournoi de Montpellier début février, pourrait affronter l'espoir polonais Hubert Hurklacz, avant d'éventuellement se frotter à Kei Nishikori au troisième tour. À signaler également, un deuxième tour alléchant entre les deux grandes promesses Stéphanos Tsitsipas et Félix Auger-Aliassime. Ce serait leur première confrontation chez les professionnels. Le tournoi masculin débute ce jeudi, un jour après celui des dames.