Lucas Pouille éliminé au deuxième tour par Hubert Hurkacz

Déception pour Lucas Pouille, éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 d'Indian Wells par le Polonais Hubert Hurkacz, 67e mondial, dimanche. Le 30e joueur mondial a bataillé pendant deux heures de jeu mais il s'est finalement incliné en trois sets, 6-2, 3-6, 6-4. C'est la deuxième défaite en autant de rencontres pour le Français après sa demi-finale à l'Open d'Australie.

Le gros point noir du jour pour le Nordiste aura été le service. Une difficulté qui lui a coûté la première manche remportée par Hurkacz (6-2) qui navigue entre le grand circuit et les challengers depuis le début de saison. Sur le circuit ATP, le Polonais restait sur une belle victoire face à Kei Nishikori en 8es de finale à Dubaï. Plus autoritaire dans la deuxième manche dominée 6-3, le Français était rapidement mené 4-1 dans l'ultime set avant de revenir à hauteur. Las, un break concédé à 4-4 et le demi-finaliste du dernier Open d'Australie prenait la porte (6-2, 3-6, 6-4).

Le double avec Wawrinka

"C'est vraiment dommage, car j'ai eu quatre balles de jeu sur son service à 4-4 (dans le 3e set), j'ai raté des occasions, mais le premier set avait été difficile", a constaté Pouille. "Je suis resté une mois sans compétition, je suis rentré dans le combat malgré tout, je m'attendais à un match difficile contre un très bon joueur. Lui a enchaîné des matches depuis plusieurs semaines et cela s'est joué à un ou deux points", a-t-il souligné. En février, Pouille, grippé, est resté alité pendant huit jours et a perdu durant cette période quatre kilos.

"Il faut continuer, le plus dur quand tu manques de confiance et de compétition, ce sont souvent les premiers tours. J'aurais préféré gagner bien sûr, mais ce n'est pas grave, je vais tenté d'enchaîner des matches en double avec Stan" Wawrinka, a-t-il espéré. La redescente sur terre est difficile pour Pouille, éliminé dès son entrée en lice à Montpellier début février puis de nouveau à Indian Wells après sa demi-finale à Melbourne.