Présentation Indian Wells (Masters 1000) : En Californie, les choses sérieuses reprennent

BNP PARIBAS OPEN

Catégorie : Masters 1000

Pays : Etats-Unis

Dates : 7-17 mars

Surface : Dur

Dotation : 8 359 455 dollars

Tenant du titre : Juan Martin Del Potro

Premier des neuf Masters 1000 de l’année, Indian Wells prétend depuis plusieurs années au titre officieux de cinquième Grand Chelem, non pas en raison du format des matchs évidemment disputés au meilleur des trois sets, mais grâce à ses tableaux de 96 joueurs et 96 joueuses puisque l’événement combine les compétitions masculine et féminine (WTA Premier). Le tournoi s’étend d’ailleurs sur une dizaine de jours, se rapprochant ainsi de la quinzaine caractéristique des Majeurs.

Depuis sa première édition remportée en 1976 par Jimmy Connors, les plus grands noms du tennis moderne l’ont accroché à leur palmarès parmi lesquels Yannick Noah, Boris Becker, Stefan Edberg, Pete Sampras, Andre Agassi ou encore le trio infernal Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. D’abord installé à Palm Springs, le tournoi californien a changé plusieurs fois d’écrin dans la vallée de Coachella avant de se fixer en 1987 à Indian Wells dans une véritable oasis dédiée au tennis. Son Stadium 1, deuxième plus grand court du monde, peut accueillir 16100 spectateurs.

Le Stadium 1 d'Indian Wells et son magnifique panorama en 2018Getty Images

Les forces en présence

Ils seront tous là, ou presque. Dans le désert californien, seul le tenant du titre Juan Martin Del Potro, toujours gêné par son genou, manquera à l’appel dans le top 10. Indian Wells mettra en scène avant tout le grand retour sur le circuit de l’incontestable numéro 1 mondial Novak Djokovic, quadruple vainqueur de l’épreuve, que l’on n’a plus vu raquette en main depuis quasiment plus d’un mois et son septième sacre australien. Il sera bien entendu accompagné par ses deux grands rivaux historiques Rafael Nadal et Roger Federer qui ont connu des fortunes diverses pour leurs rentrées respectives la semaine dernière avec une sortie précoce à Acapulco pour l'un et un centième titre en carrière décroché à Dubaï pour l'autre.

Finaliste au Mexique, Alexander Zverev espère confirmer en Californie qu’il a bel et bien lancé sa saison, tandis que son vainqueur Nick Kyrgios fera figure d'épouvantail. Après un mois de février gâché par sa blessure au coude, Kevin Anderson compte se rassurer de son côté, tandis que Kei Nishikori voudra reprendre sa marche en avant après un coup d’arrêt aux Emirats Arabes Unis. Auréolé de sa toute nouvelle 10e place mondiale, Stefanos Tsitsipas aborde avec des ambitions légitimes le premier Masters 1000 de l’année, tout comme Gaël Monfils dont le niveau de jeu actuel laisse espérer une saison de grande qualité. Autre Français en lice, Lucas Pouille reprendra une saison entamée de la meilleure des manières par une demi-finale à Melbourne, mais entravée depuis par un virus qui l’a contraint au repos forcé.

Nick Kyrgios à Acapulco en 2019Getty Images

Le tableau

Pour sa rentrée, Novak Djokovic aurait pu hériter d’un tirage plus facile. Certes, le numéro 1 mondial n’aura potentiellement pas à vaincre consécutivement Roger Federer et Rafael Nadal en demie et en finale puisque c’est l’Espagnol qui a hérité du Suisse dans sa moitié de tableau. Mais le Serbe devra vite rentrer dans le bain : exempté de 1er tour comme les 32 têtes de série du tournoi, il affrontera un qualifié avant de sans doute se mesurer à Nick Kyrgios, tout juste titré à Acapulco. Novak Djokovic pourrait ensuite retrouver Gaël Monfils, très en forme également en ce moment, en huitième de finale : une rencontre peut-être moins dangereuse cependant qu’il n’y paraît pour le numéro 1 mondial, invaincu contre le Français en 15 confrontations.

Parmi les premiers tours intéressants, on notera l’affrontement entre deux jeunes qui montent : le Canadien Félix Auger-Aliassime (18 ans) et le Britannique Cameron Norrie (23 ans). Auger-Aliassime retrouverait Stefanos Tsitsipas au 2e tour pour un autre match de jeunes. Pierre-Hugues Herbert sera opposé à l’Allemand Philipp Kohlschreiber avant peut-être de se frotter à Kyrgios au tour suivant. Tomas Berdych, qui tente de remonter la pente en ce début de saison, et Feliciano Lopez, en claire perte de vitesse, se retrouveront d’entrée. Le vainqueur défiera un Karen Khachanov en crise de confiance au 2e tour. Et Federer et Nadal dans tout ça ? Le Suisse débutera face à l’Allemand Peter Gojowczyk ou à l’Italien Andreas Seppi et pourrait ensuite avoir à se sortir du piège Stan Wawrinka dès le 3e tour. L’Espagnol jouera, quant à lui, un qualifié ou l’Américain Jared Donaldson avant de peut-être croiser le fer avec Diego Schwartzman.

Les quarts de finale théoriques

Novak Djokovic (Ser/n°1) - Dominic Thiem (Aut/n°7)

Alexander Zverev (All/n°3) - Stefanos Tsitsipas (Gre/n°9)

Roger Federer (Sui/n°4) - Nishikori (Jap/n°6)

Rafael Nadal (Esp/n°2) - John Isner (E-U/n°8)

Trois moments marquants

1982 : Yannick Noah, l’exploit tricolore du palmarès. Lorsqu’il débarque à La Quinta où se déroule le tournoi pour la deuxième année consécutive, Yannick Noah affiche le matricule 17 au classement mondial. En ce mois de février, le Français va donner une belle tournure à sa saison en Californie : en grande forme, il se qualifie pour le dernier carré sans perdre un set avant d’en lâcher un contre l’Américain Eliot Teltscher en demi-finale. Et pour conquérir le titre, il sort le grand jeu face à Ivan Lendl, le renversant (3-6, 6-2, 7-5) et brisant par la même occasion la série irréelle de 44 victoires consécutives du numéro 3 mondial. Noah atteindra à trois reprises la finale en 1984, 1986 et 1989, sans parvenir à décrocher à nouveau la timbale.

2010 : Ljubicic dompte les monstres. Cela fait alors six ans que Roger Federer (2004, 2005, 2006), Rafael Nadal (2007, 2009) et Novak Djokovic (2008) ne laissent rien à la concurrence dans le désert californien. Pourtant, la sortie précoce du numéro 1 mondial suisse laisse augurer un tournoi particulier, finalement marqué par un homme : Ivan Ljubicic. Le grand Croate, alors 26e joueur mondial, se permet de réduire au silence Novak Djokovic en huitième et Rafael Nadal en demi-finale. Le divin chauve parachève son chef d’œuvre par un succès en finale sur l’Américain Andy Roddick (7-6, 7-6) devant son public admiratif. Un fantastique baroud d’honneur pour Ljubicic qui s’offre ainsi son unique Masters 1000 et le dernier titre de sa carrière.

Ivan Ljubicic et Rafael Nadal à Indian Wells en 2010Getty Images

2018 : Vainqueur de son premier Grand Chelem juste avant de fêter son vingtième anniversaire, Juan Martin Del Potro, sans cesse freiné par les blessures, n’a pas connu la même réussite en Masters 1000. Mais l’Argentin a corrigé cette incongruité lors de la dernière édition d’Indian Wells. Fort de son titre décroché à Acapulco, il enchaîne magnifiquement dans le désert californien où il retrouve en finale le tenant du titre et numéro 1 mondial Roger Federer. Contre le Suisse, Del Potro livre un match d’anthologie, sauvant trois balles de match sur le service adverse à 5-4 dans le troisième set avant de s’imposer. Plus tard dans l’année, il atteindra la 3e place mondiale, son meilleur classement en carrière, et la finale de l’US Open.

Les 3 chiffres à avoir en tête

5. Quintuples champions à Indian Wells, Roger Federer et Novak Djokovic détiennent conjointement le record de titres dans le désert californien. Ils sont les seuls à avoir conservé le trophée trois années d’affilée en 2004, 2005 et 2006 pour le Suisse et 2014, 2015 et 2016 pour le Serbe.

18. C’est le nombre d’années qui nous séparent de la dernière victoire américaine à Indian Wells. En 2001, Andre Agassi a été le dernier représentant de la bannière étoilée à conquérir le trophée, en dominant son compatriote Pete Sampras en finale (7-6, 7-5, 6-1). Les Etats-Unis avaient pourtant raflé la mise 15 fois sur les 25 premières éditions.

1980. Pour sa cinquième édition, le tournoi californien n’affiche pas de champion à son palmarès. Et pour cause : alors qu’il ne restait plus que les Américains Jimmy Connors, Brian Teacher, Peter Fleming et Gene Mayer en lice, la compétition n’a pas pu se terminer à cause de la pluie.

Le joueur à suivre : Novak Djokovic

Le numéro 1 mondial a passé un mois de février très tranquille, loin des courts. Nanti d’une belle avance (2590 points) sur son dauphin au classement Rafael Nadal, il a profité en famille de son 15e titre du Grand Chelem décroché fin janvier en Australie. Il a ainsi partagé quelques moments de sa vie privée sur les réseaux sociaux, comme une session de ski qui a semblé l’amuser particulièrement. Sacré sportif de l’année aux Laureus World Sports Awards, Novak Djokovic peut désormais reprendre du service. S’il pourrait être un peu rouillé pour son retour à la compétition, il a tout à gagner lors de la tournée américaine qu’il avait traversée comme un fantôme l’année dernière, éliminé alors dès son entrée en lice à Indian Wells et Miami. S’il s’offre le doublé comme en 2011, 2014, 2015 et 2016, sa domination sur le circuit atteindrait des proportions inquiétantes pour la concurrence.