L'ATP et la WTA annoncent des mesures de précaution face au coronavirus

Entre autres mesures, les joueurs et les mascottes ne se tiendront pas la main lorsqu'ils pénètreront sur le court. Les ramasseurs de balle seront gantés et ne manipuleront ni les serviettes ni les boissons des joueurs pendant les matches.

Les joueurs sont quant à eux invités à ne pas faire cadeau de leurs serviettes, bandeaux, maillots et autres bandeaux usagés comme ils ont parfois l'habitude de le faire en les jetant dans le public. Il leur est également demandé de ne pas accepter de stylos, balles de tennis, t-shirts et autres objets à signer.

"La santé et la sécurité des joueurs, fans, du staff et du personnel des tournois sont primordiales et, alors que l'épidémie de Covid-19 progresse, ce sont des précautions de bon sens que nous devons prendre", ont indiqué l'ATP et la WTA qui assurent "continuer à collaborer avec les autorités de santé publique à mesure que la situation évolue à l'échelle mondiale".

Les deux instances ont ajouté que ces mesures resteront en vigueur pour les tournois devant se dérouler "tout au long du printemps".

Vendredi, les organisateurs du tournoi d'Indian Wells, qui débute mercredi pour les dames et jeudi pour les messieurs, avaient déjà annoncé des mesures de précaution, pour certaines également préconisées par l'ATP et la WTA.

En outre, ils ont assuré que les bénévoles chargés de prendre les billets aux entrées seront également gantés, tout comme les employés des restaurants et autres points de vente de nourriture.

Plus de 250 postes de désinfection pour les mains ont été installés sur le site, dont toutes les parties communes seront nettoyées quotidiennement avec une application antivirale.

Enfin, les spectateurs munis de billets, qui ne voudraient finalement pas assister aux matches peuvent demander à être remboursés ou à bénéficier d'en avoir pour l'édition 2021.

Le nombre de cas de coronavirus dépasse désormais les 100.000 au niveau mondial et plus de 3.500 décès ont été recensés dans 95 pays et territoires.