"Les joueurs étaient sous le choc" : Haas dévoile les coulisses de l'annulation d'Indian Wells

Il a su prendre ses responsabilités. Le dimanche 8 mars dernier, soit à la veille du début des qualifications de son tournoi, Tommy Haas a décidé de siffler la fin des festivités avant même qu’elles aient commencé à cause du coronavirus. L’annulation du Masters 1000 d’Indian Wells, qui se targue du titre officieux de "cinquième Grand Chelem", avait fait alors l’effet d’une petite bombe. Trois semaines plus tard, alors que nul ne sait quand le tennis reprendra (pas avant mi-juillet c'est certain), l’Allemand est revenu sur les circonstances de ce choix éclairé dans notre vodcast Tennis Legends.

Tout était pourtant prêt dans l’Indian Wells Tennis Garden, et le Challenger s’était joué sans accroc la semaine précédant le Masters 1000 californien. Lucas Pouille, pour ne citer que lui, y avait d’ailleurs repris la compétition après quasiment cinq mois d’arrêt à cause d’une blessure au coude. Bien que défait dès le premier tour, il comptait bien retenter sa chance la semaine suivante à l’échelon supérieur. Il n’en aura pas eu l’occasion, voyant sa pause forcée se prolonger à cause d’un adversaire invisible, le Covid-19. La frustration fut sans doute terrible pour le Nordiste, comme pour ses collègues du circuit, prêts à en découdre.

Le huis clos envisagé jusqu'au premier malade dans la vallée de Coachella

"Les joueurs étaient sous le choc au début, mais une fois que nous leur avons expliqué la situation, ils ont parfaitement compris. La santé passe avant tout. Il s’agit de sauver des vies, ni plus ni moins", se remémore Tommy Haas qui s’est chargé lui-même de les informer. Ce fut la fin d’une semaine sous tension que l’Allemand n’oubliera probablement jamais. "Je ne sais même pas par où commencer parce que beaucoup de petits détails ont pesé dans la balance pour arriver à cette décision. (…) Dès le 2e ou 3e jour du Challenger, on a commencé à entendre qu’il y avait de plus en plus de cas de Covid-19 et que ça devenait sérieux. C’est à ce moment-là que ça commençait à aller très mal en Italie."

Contrairement à beaucoup d’Américains, y compris dans les plus hautes sphères du pouvoir, Haas, bien aidé par le propriétaire du tournoi et fondateur milliardaire d’Oracle Larry Ellison et son équipe de médecins, a pris la situation rapidement au sérieux. "Nous avons commencé à parler avec les autorités de Californie, et tout d’un coup, il y a eu plusieurs cas à San Francisco", explique l’Allemand qui a senti jour après jour sa marge de manœuvre se réduire. Pour sauver l’événement, toutes les options ont alors été mises sur la table : équiper les ramasseurs de balles de gants, les empêcher de toucher les serviettes des joueurs, voire jouer le tournoi à huis clos.

"Nous discutions aussi du fait que l’événement allait durer deux semaines. Pendant les qualifications, généralement 15 000 personnes se pressent déjà dans les allées. Le premier weekend, il y en a 40 000 sur le site, très proches les unes des autres. Certes, ça restait un tournoi en extérieur, donc pas en salle, ce qui était la pire configuration possible", rappelle Haas. Mais le samedi 7 mars, un premier cas de coronavirus confirmé dans la vallée de Coachella a sonné le glas des espoirs du jeune directeur de tournoi, le comté du Riverside déclarant l'état d'urgence sanitaire. Pas question alors de prendre le moindre risque, car même sans spectateurs, bien des vies étaient en jeu, celles des joueurs, du personnel de sécurité, des équipes d'organisation du tournoi, des bénévoles ou encore des juges de ligne.

L'Etat de Californie s'est défilé

Et pourtant, d’autres à sa place auraient quand même pu faire un choix différent. Mal avisé certes. Mais rien n’empêchait légalement le tournoi d’avoir lieu, alors que jusqu’alors, aucun événement sportif n’avait été arrêté ou annulé. Aux Etats-Unis, ni le hockey (NHL), ni le basket (NBA) dont les matches se jouaient pourtant dans des espaces clos bondés n’avaient été suspendus. En France par ailleurs, le huitième de finale retour entre le PSG et Dortmund allait se tenir à huis clos, trois jours plus tard.

Haas avait d’autant plus de pression qu’il n’a pas vraiment été aidé par les autorités locales. "Toute la journée de dimanche, nous avons enchaîné les réunions et nos équipes se sont trituré les méninges. On se demandait comment nous allions annoncer la nouvelle aux joueurs. J’étais sur le point de faire le tirage au sort du tableau féminin des qualifications et j’ai dit qu’il fallait que je le repousse d’une demi-heure, voire d’une heure. (...) Il fallait que nous prenions cette décision. Avec le recul, ça nous aurait beaucoup aidé que l’Etat de Californie et son gouverneur M. Newsom nous disent : ‘C’est une situation d’urgence et nous ne pouvons plus laisser se jouer des événements sportifs’. Toute la responsabilité de ce choix retombait sur nous."

Alors que les Etats-Unis devraient payer un (très) lourd tribut face à la pandémie, Haas ne peut que se féliciter d’avoir tranché dans le vif de cette manière. Et il s’est sûrement évité ainsi de nombreuses poursuites judiciaires pour négligence. Mieux informé que bien des politiques, il a opté à raison pour le principe de précaution et a fait office de précurseur, alors que même Wimbledon a fait les frais de la crise. Mais le directeur du tournoi d’Indian Wells aurait-il pu se permettre de prendre cette décision si son patron n’avait pas eu les reins aussi solides financièrement ? Sur ce plan-là, l’épreuve californienne mérite plus que jamais son surnom de "cinquième Grand Chelem".