Ferrer sort de sa retraite... pour le tournoi virtuel de Madrid

Il voulait peut-être encore croiser la route de Rafael Nadal en compétition. Comme son glorieux compatriote, David Ferrer participera au tournoi virtuel de Madrid (27-30 avril), lancé par les organisateurs du Masters 1000 espagnol qui pourrait ne pas avoir lieu cette saison en raison du coronavirus, à moins qu'il ne soit déplacé à l'automne. Depuis son lieu de confinement, l'Espagnol de 38 ans est le seul joueur retraité à concourir parmi les 24 participants d'ores et déjà dévoilés. Frances Tiafoe, Sorana Cirstea et Belinda Bencic seront également de la partie, a-t-on appris ce dimanche, pendant ces quatre jours de parties virtuelles endiablées grâce au jeu vidéo "Tennis World Tour".

Ferrer et Tiafoe viennent ajouter leurs noms à ceux de Rafael Nadal, Andy Murray, Alexander Zverev, Gaël Monfils, David Goffin, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, John Isner et Lucas Pouille, portant à 12 sur 16 le nombre de joueurs engagés désormais connus. Dans le tableau féminin, Bencic et Cirstea rejoignent Elina Svitolina, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Madison Keys, Kristina Mladenovic, Carla Suarez, Victoria Azarenka, Johanna Konta, Fiona Ferro et Eugénie Bouchard.

Les huit derniers concurrents (quatre joueuses et quatre joueurs) seront connus la semaine prochaine, ainsi que la répartition dans quatre groupes de quatre pour chaque tournoi. Les deux gagnants des tournois empocheront chacun 150 000 euros dont ils pourront disposer à leur guise pour aider leurs collègues moins fortunés et frappés plus durement par l'arrêt forcé des circuits.