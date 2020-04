Les premiers inscrits au tournoi virtuel de Madrid sont connus : Pouille sera là, Murray aussi

C'est un tournoi qui aura tout du plus classique. Les matches seront commentés, par exemple. Et ils seront bien évidemment à suivre à la télévision ou en ligne. Il y aura aussi des interviews des gagnants. La seule différence, c'est qu'il sera virtuel et non réel. Voilà le projet des organisteurs du Masters 1000 de Madrid qui, pour pallier la suspension du tournoi initial (3 au 10 mai) en raison du coronavirus, ont présenté cette idée en début de semaine. Le format ? Quatre poules de quatre joueurs ou joueuses. Les deux premiers se qualifient pour des matches à élimination directe.

Les gains (estimés à 150.000 euros par tableau) seront reversés à but caricatif. D'un côté, pour les joueurs et joueuses les plus pénalisés par l'arrêt du circuit. De l'autre, 50.000 euros supplémentaires pour la lutte contre le Covid-19.

Pouille est là, Kerber aussi

Deuis ce jeudi, on connaît d'ailleurs les quatre premiers inscrits à ce tournoi virtuel. Lucas Pouille, qui s'était félicité du projet, sera bien là. "J'ai déjà commencé à m'entraîner", a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Il y aura également deux anciens n°1 mondiaux : le Britannique Andy Murray et l'Allemande Angelique Kerber. Enfin, l'Espagnole Carla Suarez Navarro participera également au tournoi madrilène.

"Notre objectif n'est pas seulement de divertir, mais aussi d'aider dans la mesure du possible à traverser cette période qui est difficile pour tout le monde", avait expliqué Feliciano Lopez, directeur du Masters 1000 de Madrid, lors de la présentation du tournoi. Les prochains inscrits devraient être rapidement connus.