MASTERS MADRID - Le Mutua Madrid Open Virtual Pro a livré son verdict jeudi. Andy Murray chez les messieurs et Kiki Bertens dans le tableau féminin se sont montrés les plus habiles manette en main sur le jeu Tennis World Tour. L'Ecossais a battu David Goffin (7-6) en finale, tandis que la Néerlandaise a dompté la Française Fiona Ferro (6-1).

Kiki Bertens aura finalement bien défendu son titre à Madrid, mais virtuellement. Aussi à l'aise manette en main qu'avec une raquette, la Néerlandaise s'est montrée impitoyable face à la Française Fiona Ferro (6-1) en finale du tableau féminin. Du côté des messieurs, l'issue de ce Mutua Madrid Open Virtual Pro a été beaucoup plus indécise, Andy Murray l'emportant seulement 7 points à 5 au tie-break face à David Goffin. La Néerlandaise et l'Ecossais ont donc gagné chacun 150 000 euros de "prize money" qu'ils reverseront, au moins en partie, pour aider leurs collègues joueuses et joueurs professionnels en difficulté à cause de l'arrêt des circuits.

Vainqueur de Diego Schwartzman en demi-finale d'un commun accord - l'Argentin a eu des problèmes de connexion - Murray aura aussi vaincu Rafael Nadal, Benoît Paire ou encore Alexander Zverev au cours des quatre jours de compétition. "Je pense que David est un peu meilleur à ce jeu que moi. Il sait comment utiliser l'amortie, le coup droit décroisé, donc il a plus d'options. Mon service a probablement fait la différence", a considéré l'Ecossais qui aura donc gagné à Madrid sur dur (2008), sur terre battue (2015) et... derrière un écran.

"Le rythme cardiaque s'accélère un peu un petit peu quand même, surtout à la fin. C'est difficile, parce que quand on est nerveux dans un vrai match, on se sent un peu plus en contrôle. Alors que quand on dépend de la technologie, on ne se sent pas maître de la situation", a aussi estimé Murray. A défaut de retrouver vraiment l'adrénaline d'un match de haut niveau, il aura conservé jusqu'au bout son esprit de compétiteur et un certain sens de l'humour.

