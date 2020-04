Tsitsipas, Shapovalov, Wozniacki et Vekic complètent le casting du tournoi virtuel

Les 32 participants du Mutua Madrid Open Virtual (27-30 avril), tournoi virtuel organisé par le Masters 1000 espagnol pour pallier l'absence de tennis ce printemps, sont désormais connus. Stefanos Tsitsipas et Denis Shapovalov, chez les messieurs, ainsi que Caroline Wozniacki et Donna Vekic pour ces dames, ont été les derniers joueurs dévoilés jeudi.

Qui se montrera le plus habile manette en main ? A défaut de duels classiques sur la terre battue de la Caja Magica de Madrid, 32 noms bien connus des circuits WTA et ATP ont bien rendez-vous pour deux compétitions simultanées... mais derrière leurs écrans. Confinés à cause du coronavirus, leurs identités ont été dévoilées au compte-goutte ces derniers jours par les organisateurs du Masters 1000 espagnol. Et ce jeudi, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Caroline Wozniacki et Donna Vekic ont été les derniers concurrents sélectionnés.

A partir de lundi prochain (du 27 au 30 avril), 16 joueurs d'un côté et 16 joueuses de l'autre compareront leurs talents de "gamers" à travers des duels virtuels mis en scène par le jeu vidéo Tennis World Tour. Il y aura d'abord une phase de poules (quatre groupes de quatre concurrents), puis des matches à élimination directe seront organisés à partir des quarts de finale. Les vainqueurs des deux épreuves gagneront 150 000 euros chacun qu'ils redistribueront en partie à leurs collègues plus mal classés, heurtés de plein fouet par l'arrêt des circuits.

Ferrer et Wozniacki, retraités mais "gamers"

Le tableau féminin sera ainsi composé de Caroline Wozniacki (seule retraitée), Donna Vekic, Carla Suarez Navarro, Sorana Cirstea, Belinda Bencic, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Elina Svitolina, Johanna Konta, Madison Keys, Eugénie Bouchard, Victoria Azarenka, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova et des Françaises Kristina Mladenovic et Fiona Ferro. Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Dominic Thiem, Kei Nishikori, Alexander Zverev, Diego Schwartzman, David Goffin, Karen Khachanov, John Isner, Andy Murray, Fabio Fognini, Frances Tiafoe, David Ferrer (seul retraité) et les Bleus Lucas Pouille et Gaël Monfils s'affronteront du côté de ces messieurs.

Les fans pourront profiter du spectacle en direct grâce au compte Twitter du tournoi et grâce aux chaînes de l'ATP Tour. Une manière de renouer le lien distendu par l'arrêt des vraies compétitions jusqu'au 13 juillet au moins.

