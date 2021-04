Tennis

Masters Miami : Mektic/Pavic - Evans/Skupski : Le résumé

MASTERS MIAMI - Les Croates Mate Pavic et Nikola Mektic ont remporté le titre en double aux dépens des Britanniques Daniel Evans et Neal Skupski 6-4 6-4, en Floride. La paire avait déjà soulevé trois trophées cette année, à Antalya, à Melbourne (Murray River Open) et à Rotterdam.

00:02:19, il y a 2 heures