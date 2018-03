Masters 1000 Miami : Jérémy Chardy sort Richard Gasquet (7-5, 6-1) au 2e tour

Le duel 100% français aura donc tourné à l'avantage de Jérémy Chardy. Auteur d'une prestation sérieuse et solide, le 90e mondial a imposé sa loi à Richard Gasquet (7-5, 6-1) ce vendredi soir lors du 2e tour à Miami. Et pourtant, tout avait bien commencé pour le Bitérrois, lui qui a mené jusqu'à 4-0 dans la première manche... Puis, le trou noir et l'absence totale.

En perdant douze des quatorze jeux suivants, il a littéralement donné le match à son compatriote. Un passage à vide fatal avec une défaite inévitable au bout. Voilà qui ne va pas rassurer Gasquet, éliminé au premier tour lors de ses deux tournois précédents à Dubaï et Rotterdam... puis absent à Indian Wells. De son côté, Jérémy Chardy peut savourer, lui qui sera opposé à Maximilian Marterer ou Grigor Dimitrov au prochain tour.