Déménagement, Federer, Sunshine Double : Miami, le roi déchu

Miami Open

Pays : Etats-Unis

Dates : 21 mars - 1er avril

Catégorie : Masters 1000

Surface : Dur extérieur

Dotations : 1 340 860 dollars pour le vainqueur

Première édition : 1985 (succès de l'Américain Tim Mayotte)

Tenant du titre : Roger Federer

Joueurs les plus titrés : Andre Agassi, Novak Djokovic (six titres)

Le Miami Open a tout pour plaire, mais les années ont eu raison de lui. Pensé dans les années 1960 avant l'ère Open par une assemblée de joueurs dont faisait partie Pancho Gonzales et Butch Buchholz, le tournoi est devenu une réalité au début des années 1980. C'est sous l'impulsion de Buchholz, devenu entretemps directeur exécutif de l'ATP, que le tournoi naîtra grâce à un partenariat monstre avec le géant de la boisson Lipton (1,5 millions de dollars). A l'époque, la volonté était de créer un grand tournoi de deux semaines censé marquer le début de saison. Son premier surnom, "Winter Wimbledon", ne laissait pas de place au doute. Créé en 1985, Miami a prospéré pendant plus de vingt ans avant d'être supplanté par Indian Wells. Le désert contre les tropiques. Le désert l'a emporté.

Empêché d'investir 50 millions de dollars par la justice américaine dans le vieillissant Crandon Park Tennis situé sur l'île Key Biscayne, un endroit qu'il occupe depuis 1987, l'organisateur du tournoi, le géant IMG, a décidé de trouver un nouveau point de chute tout en tenant la promesse de rester à Miami, histoire oblige. Après des mois de flou, un énorme partenariat passé avec Stephen Ross, connu pour être le propriétaire de la franchise NFL des Miami Dolphins, a offert un avenir au tournoi. Il s'y installera en 2019. Le nouveau court central (14 000 places) sera, lui, construit en plein coeur du Hard Rock Stadium et 29 courts permanents seront construits dans le complexe autour du stade. Obligé de se réinventer pour survivre, Miami a mis les petits plats dans les grands.

Le plateau

Avec Indian Wells, Miami est le tournoi qui compte le plus d'entrées directes sur le circuit ATP : 96. Par conséquent, les meilleurs joueurs du Top 80 sont là. Son tableau ressemble à celui d'un Grand Chelem (128 entrées), avec pour seule différence de laisser les 32 têtes de série exemptées de premier tour.

Miami va se signaler cette année par ses nombreuses absences : douze au sein du Top 50. Quinze pour l'ensemble des entrées directes.

Les huit premières têtes de série

1. Roger Federer

2. Marin Cilic

3. Grigor Dimitrov

4. Alexander Zverev

5. Juan Martin del Potro

6. Kevin Anderson

7. David Goffin

8. Jack Sock

Les absents (Top 50 à l'ATP)

Rafael Nadal (psoas)

Dominic Thiem (cheville)

Stan Wawrinka (genou)

Lucas Pouille (fatigue)

Jo-Wilfried Tsonga (genou)

Andy Murray (hanche)

Albert Ramos Viñolas (fatigue)

Pablo Cuevas (fatigue et blessure non-communiquée)

Philipp Kohlschreiber (problèmes musculaires)

Alexandr Dolgopolov (poignet)

Gaël Monfils (dos)

Paolo Lorenzi (pied)

Les Français engagés

Calvin Hemery (Q)

Adrian Mannarino

Benoît Paire

Richard Gasquet

Jérémy Chardy

Gilles Simon

Pierre-Hugues Herbert

Richard GasquetGetty Images

Le tableau

Roger Federer part en quête de rebond après Indian Wells. S'il pourrait tomber sur l'épouvantail Fernando Verdasco au 3e tour et Pablo Carreno Busta en huitième, le Suisse a hérité d'un un parcours abordable dans l'ensemble. Il pourrait affronter Tomas Berdych ou Kevin Anderson dans un possible quart. S’il va dans le dernier carré : il croiserait éventuellement le fer avec Alexander Zverev, Sam Querrey, Nick Kyrgios, Jack Sock ou un certain Borna Coric. Mais vu ce qu'il s'est passé à Indian Wells, il se peut qu'aucun de ces noms ne soient présents en fin de tournoi.

C'est la partie basse qui va attirer toutes les attentions. Tout frais vainqueur à Indian Wells, Juan Martin del Potro va partir comme co-favori du tournoi avec Federer. Et comme petit clin d'oeil du destin, il a hérité d'un tableau assez similaire en Floride. Rendez-vous est pris cette fois avec Kei Nishikori au 3e tour et Novak Djokovic en huitième de finale. Il avait évité de jouer les deux hommes dans le désert californien. En quart, il pourrait retrouver... Milos Raonic, qu'il avait battu en demie à IW, Grigor Dimitrov, Diego Schwartzman ou Richard Gasquet qui reprend la compétition.

Tout en bas de cette partie basse, il y aura des clients aux côtés de Marin Cilic : David Goffin, John Isner, Hyeon Chung, Gilles Müller et Roberto Bautista. Bref, il y aura du niveau et la promesse de voir beaucoup de duels équilibrés.

>> Le tableau de Miami

Les quarts de finale théoriques

Roger Federer (1) - Kevin Anderson (6)

Alexander Zverev (4) - Jack Sock (8)

Juan Martin del Potro (5) - Grigor Dimitrov (3)

David Goffin (7) - Marin Cilic (2)

La stat à avoir en tête : 1

A Miami, Juan Martin del Potro va partir en quête de son premier "Sunshine Double", soit remporter successivement Indian Wells et Miami. S'il y parvient, il deviendra le premier Argentin à réaliser cette performance et le deuxième Sud-Américain après Marcelo Rios en 1998.

L'homme à surveiller de près : Kei Nishikori

A Miami, Kei Nishikori évolue presque à domicile. Elevé et formé à l'IMG Academy de Nick Bollettieri, à Bradenton, le Japonais va évoluer dans un tournoi qu'il connaît comme sa poche et dont la surface convient parfaitement à son jeu. Nishikori à Miami, c'est au minimum quart de finale depuis 2014 et six huitièmes en huit participations. Finaliste en 2016 face à Novak Djokovic, le 33e mondial sera à surveiller comme le lait sur le feu. Revenu à la compétition en février, il aura pour lui la fraîcheur physique après son forfait à Indian Wells (virus). Il y a un gros "mais" : le manque évident de compétition et un tableau colossal (Juan Martin del Potro au 3e tour, Novak Djokovic en 8e, Grigor Dimitrov en quart).

Rétro 2017 : Un troisième "Sunshine Double" pour Federer

Il y a un an, Roger Federer s'offrait la confirmation de son retour au premier plan après son sacre à Miami. Un sacre qui sentait bon les années 2000, celles de sa domination sur le circuit. Le Suisse n'avait en effet plus gagné à Key Biscayne depuis son doublé en 2005 et 2006. C'est dire si ce troisième "Sunshine Double" sonnait comme une belle plongée dans le passé. Onze années de disette au niveau calendaire, sept au niveau sportif (il était absent en 2013, 2015 et 2016) pour le maître en Floride. Trop pour lui.

Pour s'emparer à nouveau du trophée, Federer avait quand même bien galéré. Sans jouer son meilleur tennis avec continuité, le Bâlois était passé entre les gouttes lors de ses duels avec Tomas Berdych, contre qui il avait sauvé deux balles de match en quart de finale, puis Nick Kyrgios en demie dans ce qui est resté comme l'un des meilleurs matches de l'année écoulée. En finale, il s'était offert le scalp de Rafael Nadal (6-3, 6-4) pour la troisième fois de suite en 2017.

Le palmarès depuis dix ans

2017 : Roger Federer

2016 : Novak Djokovic

2015 : Novak Djokovic

2014 : Novak Djokovic

2013 : Andy Murray

2012 : Novak Djokovic

2011 : Novak Djokovic

2010 : Andy Roddick

2009 : Andy Murray

2008 : Nikolay Davydenko