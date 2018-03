Masters 1000 Miami : Herbert et Chardy qualifiés, Paire va jouer Djokovic, Simon éliminé

Benoît Paire s'est fait une belle frayeur pour son entrée en lice à Miami. Opposé à Mischa Zverev, le Français a en effet très mal débuté la rencontre... mais s'est finalement imposé (1-6, 6-1, 6-2) en 1h27 de jeu. Après ce début de rencontre incompréhensible, Paire a su reprendre ses esprits et se (re)mettre en ordre de marche. Un deuxième set parfaitement maîtrisé, un troisième bien géré... et donc une qualification méritée au second tour, où il sera confronté à Novak Djokovic. Rien que ça.

Pierre-Hugues Herbert, lui, a connu moins de problèmes que son compatriote. Face à Taylor Fritz, le 81e mondial n'a pas tremblé (7-6 [4], 6-4) au premier tour. Après un premier set accroché, où aucun break n'a été réalisé, le Français est monté en puissance dans le deuxième. Malgré une entame compliquée avec la perte de son service, P2H s'est tout de suite refait en debreakant l'Américain dans la foulée. Un dernier coup d'accélérateur en fin de manche et le match était dans la poche. Au prochain tour, Herbert sera opposé à Marin Cilic, la tête de série n°2.

Chardy sourit, Simon à le peine

Quleques heures après Pierre-Hugues Herbert, c'est Jérémy Chardy qui s'est qualifié au deuxième tour. Opposé pour la première fois à Rogerio Dutra Silva, le Français s'en est sorti en deux sets (6-3, 7-6 [2]) sans trop de difficultés. Au prochain tour, le 90e mondial retrouvera un certain... Richard Gasquet, tête de série n°30.

Du côté de Gilles Simon, l'ambiance est toute autre. Le Français a en effet été éliminé par Matthew Ebden (6-3, 6-7 [2], 7-5) après un combat de 2h21 de jeu. Que le match s'annoncerait compliqué, Simon l'a compris dès le début du premier set où, après avoir breaké d'entrée son adversaire, il a perdu ses deux jeux de service. Malgré un petit sursaut dans la deuxième manche, remportée au tiebreak (7-2), le 72e mondial s'est finalement incliné en se faisant prendre une ultime fois son service. Pas un hasard.