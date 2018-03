Pierre-Hugues Herbert éliminé au 2e tour par Marin Cilic (7-5, 6-3)

Indian Wells aura été une belle parenthèse pour Pierre-Hugues Herbert. Mais une parenthèse sans lendemain. Battu par Marin Cilic au 2e tour du Masters 1000 de Miami en deux manches (7-5, 6-3), vendredi, le Français a logiquement dit adieu au tournoi floridien mais non sans combattre. Loin d'être passé à côté de son duel face au Croate, il ne lui a manqué qu'un peu plus de continuité pour rivaliser avec le finaliste du dernier Open d'Australie.

Cilic peu inspiré côté revers

Dominé d'entrée de rencontre, le Français a toujours dû faire dans la réaction face à Cilic. Et c'est cela qui lui a manqué pour faire mieux face au n.3 mondial. Le paradoxe c'est qu'il a bien fait les choses en courant après le score. Auteur du debreak à 3-2 dans le premier set, Herbert a longtemps fait jouer sa bonne lecture du service de son adversaire pour rester une menace. Mais c'est derrière son service que cela a coincé. Avec seulement 56% de points gagnés derrière sa première balle et onze balles de break concédées, l'Alsacien a manqué d'un point de repère pour réaliser un match plus complet.

Passé à côté à Indian Wells, le Croate a lui remis la machine en route avec efficacité devant le public du Central du Crandon Park Tennis. Très fort derrière sa première balle et réglé en coup droit, le vainqueur de l'US Open 2014 a constitué un vainqueur logique. Mais il devra revoir sa copie côté revers. Déréglé de ce côté, le droitier a eu toutes les difficultés du monde à faire la différence lors des échanges. Son coup de moins bien à 3-2 dans le deuxième set, où il a dû sauver une balle de debreak après deux cadeaux de rang côté revers, aurait d'ailleurs dû remettre Herbert dans la rencontre. Il faudra hausser le niveau face à Vasek Pospisil au 3e tour. Mais voilà des débuts porteurs d'espoirs.