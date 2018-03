Vacances et barbecues, Juan Martin del Potro va "faire un petit break"

"Il a simplement été meilleur que moi et il méritait de gagner". Ce vendredi, Juan Martin del Potro n'a pas disserté longtemps sur sa défaite, logique, en demi-finale du Masters 1000 de Miami face à John Isner (6-1, 7-6 [2]). L'Argentin, qui restait sur quinze victoires de rang et deux titres (Acapulco et Indian Wells), n'avait même aucun regret.

"Son service est meilleur que le mien et quand il joue comme ça, il est l'un des gars les plus forts du circuit. Dans un bon jour, il a tout pour remporter un tournoi comme celui-ci", a ainsi confié en conférence de presse la Tour de Tandil, reconnaissant aussi une certaine usure physique : "C'était mon seizième match d'affilée en seulement un mois, c'est assez", a-t-il souri.

Revenu à un excellent niveau en ce début d'année 2018, del Potro ne veut retenir que le positif de son passage au Mexique et aux Etats-Unis : "Je suis heureux d'avoir si bien réussi dans ces tournois. J'ai bien joué et je rentre chez moi avec plein de choses à célébrer."

" J'aimerais rentrer chez moi, à Tandil, faire des barbecues et passer du temps avec ma famille "

Et l'envie de couper, aussi, avant le début de la saison sur terre. "Je vais prendre le temps de récupérer et faire un petit break. Je ne veux plus penser au tennis. C'est bon, j'en ai assez", a plaisanté l'Argentin, avant d'ajouter : "Je vais prendre des vacances, peut-être une semaine ou plus. Ça dépend comment je me sens. Mais j'aimerais rentrer chez moi, à Tandil, faire des barbecues, passer du temps avec ma famille et mes amis et ne pas parler tennis pendant deux semaines."

Et après ? Del Potro compte bien se remettre au boulot, avec Roland-Garros (27 mai - 10 juin) en ligne de mire : "Je veux me maintenir en bonne santé tout au long de l'année. Je vais donc vraisemblablement annuler les premiers tournois de la saison sur terre pour être prêt pour Paris, ou peut-être un tournoi avant". Le rendez-vous est pris.