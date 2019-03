Éliminé au premier tour du Masters 1000 d'Indian Wells il y a deux semaines par Feliciano Lopez, Tomas Berdych n'aura pas l'occasion de se rattraper et de glaner quelques précieux points afin de remonter dans la hiérarchie, lui qui pointe actuellement au 89e rang. Mercredi, alors qu'il devait affronter l'Australien Bernard Tomic en troisième match sur le nouveau central de Miami, le joueur tchèque a annoncé son forfait en raison d'une blessure au dos.

"Ce n'est pas un bon jour au bureau, a indiqué l'ancien numéro 4 mondial sur Twitter. Malheureusement, je dois renoncer à mon match du premier tour. Mon dos n'est pas à 100% de ses capacités et je me dois d'être raisonnable quant aux décisions que je prends. J'ai besoin de temps pour récupérer et être de nouveau performant. Merci pour votre soutien. Bye Miami." Au premier tour, Tomic affrontera finalement un joueur issu des qualifications, le vainqueur obtenant ensuite le grand honneur de défier le n°1 mondial Novak Djokovic (exempté de 1er tour).