Jo-Wilfried Tsonga n’aura pas fait long feu à Miami. Le Manceau n’a pas réussi à sortir des qualifications en Floride, s’inclinant en deux sets secs (6-4, 6-4) et 1h27 de jeu face à l’Uruguayen Pablo Cuevas, 85e joueur mondial, mercredi. Après un mois sans compétition, il avait décidé de ne pas utiliser son classement protégé pour intégrer directement le grand tableau du deuxième Masters 1000 de l’année. Absent à Indian Wells à cause de sa drépanocytose, le Français n'a pas pu retrouver le rythme qui lui manquait.

Jo-Wilfried Tsonga ne gardera sûrement pas un souvenir impérissable du nouveau site de Miami. Après une victoire assez tranquille sur Lukas Rosol au premier tour des qualifications (6-3, 6-4), le Manceau a calé dans le match décisif pour intégrer le grand tableau du tournoi floridien. Pas très inspiré, il a notamment souffert de la lenteur du court qui a permis à Pablo Cuevas, spécialiste de la terre battue, de l’emmener dans des filières longues.

Le Manceau a eu beau mettre de l’énergie dans ses frappes, il a très rarement pu (su ?) déborder son adversaire uruguayen (13 petits coups gagnants pour 24 fautes directes), concédant un break dans chaque set. Tsonga n’a pas non plus assez bien servi (59 % de premières balles) pour obtenir plus de points gratuits. Une fois de retour en Europe, il devrait alors entamer sa préparation sur terre battue avec Monte-Carlo en ligne de mire.