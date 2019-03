Masters 1000 Miami : Jo-Wilfried Tsonga reçoit une wildcard pour disputer les qualifications

Jo-Wilfried Tsonga va reprendre la raquette. Le Manceau, qui a fait l’impasse sur Indian Wells en raison de sa drépanocytose, participera bien à la tournée américaine puisqu’il a reçu mercredi une invitation pour jouer le tableau de qualifications du deuxième Masters 1000 de l’année à Miami. Toujours au-delà du top 100 mondial actuellement (118e) en raison d’une année 2018 gâchée par les blessures, il a donc décidé de ne pas utiliser son classement protégé pour intégrer directement le grand tableau de l’épreuve floridienne.

Vainqueur à Montpellier au début du mois de février, puis quart-de-finaliste à Rotterdam, Tsonga n’a plus joué en compétition depuis son élimination dès son entrée en lice à Marseille par le Russe Andrey Rublev voici plus de trois semaines. Forfait l’an dernier à Miami, le Français n’a pas grand-chose à y perdre et a certainement besoin de reprendre le rythme en enchaînant les matchs. S’il arrive à s’extirper du tableau des qualifications, il pourrait aller chercher ensuite quelques points ATP et une bonne dose de confiance en vue de la saison européenne sur terre battue.