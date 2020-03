Après Indian Wells, le Masters 1000 de Miami fera-t-il aussi les frais du coronavirus ? A deux semaines de l'événement, les questions se multiplient, mais la tendance n'est pas à la précipitation. Dans un communiqué mis en ligne lundi, l'organisation du tournoi floridien n'envisage pour le moment ni report ni annulation, indiquant que l'édition 2020 est, à l'heure actuelle, maintenue "comme prévu du 23 mars au 5 avril". Mais cette décision pourrait changer si les circonstances et la propagation de l'épidémie du coronavirus l'exigent.

"La sécurité reste notre priorité absolue, et nous surveillons étroitement la situation du COVID-19, en liaison avec les autorités locales et fédérales ainsi qu'avec les organisations sanitaires, dans cette période d'avant-tournoi. De plus, nous travaillons avec l'ATP et la WTA sur les mesures à prendre pour assurer un environnement sain et sûr pour les joueurs, le public et le personnel", a affirmé l'organisation. Le huis-clos pourrait être l'une des options envisagées pour que l'épreuve ait lieu.

Le calendrier des tournois suivants "inchangé"

Cette position provisoire rejoint celle du président de l'ATP, Andrea Gaudenzi, qui a indiqué que "le calendrier" des prochains tournois demeurait "inchangé". Une manière comme une autre de ne pas céder à la panique, alors que l'épidémie mondiale de coronavirus a provoqué de multiples annulations d'événements sportifs. Pour le moment, les joueuses et les joueurs sont donc toujours dans l'expectative quant à la suite des événements, alors que les Européens se demandent notamment s'il ne serait pas préférable de traverser l'Atlantique d'ores et déjà.

En Floride, 14 cas de coronavirus ont été confirmés jusqu'à présent parmi lesquels deux morts. Mais d'ici quinze jours, la situation pourrait bien être plus grave. Le département de la Santé de l'Etat a d'ailleurs conseillé à toutes les personnes qui revenaient de l'étranger de se mettre en quarantaine. Rien n'assure que le Masters 1000 floridien puisse se tenir dans ces conditions.