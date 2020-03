Il a l'esprit tourné vers la Floride. Andy Murray a réaffirmé jeudi dans une vidéo publiée par la plate-forme Amazon sur les réseaux sociaux sa volonté de reprendre la compétition à Miami (23 mars-5 avril) dans trois semaines. L'Ecossais, qui avait évoqué la possibilité de se faire à nouveau opérer de la hanche droite voici quelques jours, semble tout de même privilégier un retour prochain sur le circuit. Il travaille avec cet objectif au Centre national du tennis de la Fédération anglaise à Londres en ce moment.

"A court terme, je m'entraîne pour essayer d'être prêt pour Miami", indique Murray en préambule. Physiquement, l'ex-numéro 1 mondial estime que son corps est apte après des mois passés à le renforcer et à le réathlétiser depuis sa dernière apparition lors de la phase finale de la Coupe Davis à Madrid en novembre dernier. "J'ai tellement travaillé en salle ces derniers mois que j'ai la force nécessaire pour reprendre, les muscles autour de ma hanche fonctionnent bien", ajoute-t-il.

Trois mois de rééducation avant de reprendre le tennis

Mais des douleurs à l'aine puis au bassin l'ont déjà forcé à revoir ses plans à plusieurs reprises. Après avoir annoncé son forfait à Melbourne, il a ainsi renoncé à s'aligner à Montpellier comme il l'avait initialement prévu, puis a fait une croix sur le mois de février. D'autres examens dont un scanner ont montré qu'une excroissance osseuse s'était formée autour de sa hanche droite, agitant le spectre d'une nouvelle opération. Mais si la situation se stabilise, Murray pourrait tout de même rejouer.

Depuis quelques jours, il a donc haussé l'intensité de ses séances raquette en main, testant sa hanche. "C'est juste que je n'avais pas joué au tennis ou presque pas depuis mon dernier match. Je n'avais fait que deux séances de 40 minutes en trois mois. J'ai donc besoin de temps pour reprendre mes repères et me sentir bien sur le court à nouveau. Mais à moins d'une rechute, l'objectif, c'est Miami", a conclu l'intéressé. Vainqueur à Anvers en octobre de son premier titre depuis 2017 sur le circuit, Murray a prouvé en fin de saison dernière qu'il pouvait vite revenir à un niveau très intéressant. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que sa hanche lui permette de le confirmer dans les semaines et mois à venir.