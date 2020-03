Le Hard Rock Stadium sera-t-il le point de ralliement des revenants du tennis mondial ? Comme Andy Murray, Kei Nishikori espère bien retrouver le circuit et la compétition à la fin du mois (25 mars-5 avril) à l'occasion du Masters 1000 de Miami. C'est en tout cas ce que le Japonais a indiqué dans des propos relayés par le site officiel de la Coupe Davis mercredi. Ecarté des courts depuis une défaite au 3e tour de l'US Open l'été dernier, il a subi une opération au coude droit en octobre et a repris la raquette à l'entraînement ces dernières semaines.

Kei Nishikori voit enfin le bout du tunnel. Non, il ne sera pas aligné dans l'équipe japonaise qui affronte l'Equateur vendredi et samedi en barrage de la Coupe Davis, mais sa rentrée en 2020 se rapproche à grands pas. "Tout se passe bien, mais je n'ai pas pu être prêt pour cette semaine. Je suis sûr que je serai très bientôt de retour, espérons à Miami ou pour le début de la saison sur terre battue", a ainsi expliqué celui qui est retombé à la 31e place mondiale.

" Je me suis reposé longtemps, je repars de zéro "

S'il reprenait effectivement la compétition fin mars, il mettrait fin à une longue parenthèse de sept mois sans jouer sur le circuit professionnel. Il a donc pris son temps pour être sûr de ne plus souffrir. "Mon coude va bien, mais mon corps n'est pas encore prêt et je veux me préparer physiquement. Je me suis reposé longtemps et je repars de zéro. C'était triste de manquer l'Open d'Australie, et la Coupe Davis maintenant", a encore confié l'intéressé qui n'a pas non plus manqué d'évoquer le huis clos auquel est soumis le barrage entre le Japon et l'Equateur à cause du coronavirus. "Ce sera bizarre sans public. Quand les gens vous regardent, vous vous concentrez automatiquement, donc cette fois, l'équipe devra se serrer encore plus les coudes."

Le retour au jeu de l'ex-numéro 4 mondial sera enfin l'occasion de découvrir sa nouvelle équipe. Si Michael Chang l'accompagne toujours, Nishikori lui a adjoint l'ex-joueur biélorusse Max Mirnyi à l'inter-saison, se séparant par la même occasion de Dane Bottini. Le début d'une nouvelle aventure en somme, histoire d'apporter un second souffle à la carrière du talentueux Japonais, peu épargné par les blessures.