Une soyeuse chevelure de jais délicatement domptée en queue de cheval, des yeux verts de malachite, une démarche féline, une patte gauche d'une infinie délicatesse… Marcelo Rios, dans son genre, était un animal sauvage avec de tels atours qu'il pouvait se faire pardonner tous ses écarts, et ils étaient déjà suffisamment nombreux à cette époque pour se faire élire par le magazine américain Sports Illustrated, juste avant ce tournoi de Miami 1998, "joueur le plus haï du tennis professionnel."

L'homme à haïr, on ne sait pas. Mais l'homme à battre, assurément. En ce début d'année 1998, le talent du jeune pur-sang chilien de 22 ans est au paroxysme de son insolence. Vainqueur à Auckland pour débuter sa saison, il a ensuite atteint la finale de l'Open d'Australie où il s'est incliné face à Korda, contrôlé positif quelques mois plus tard à la nandrolone. Puis il s'est imposé à Indian Wells en battant Rusedski en finale. Des performances qui lui valent d'être aux portes d'un exploit qui paraissait improbable au début d'une saison qu'il avait attaquée à la 10e place mondiale : détrôner Pete Sampras, en baisse de régime, de la place de n°1 que l'Américain occupe depuis deux ans.

Sampras ouvre la porte, trois hommes pour un trône

A partir du moment où Sampras est battu dès le 3e tour en Floride par Wayne Ferreira, la chasse est officiellement ouverte. Ils sont encore trois à candidater : Rios, donc, mais aussi Korda et Rusedski (oui, oui). En début de tournoi, Rafter avait aussi son mot à dire mais l'Australien est tombé d'entrée contre Spadea. A ce stade, Korda est le mieux placé. Il n'a "plus qu'à" atteindre les demi-finales pour décrocher le Graal. Mais il s'incline en 8e contre Henman, tout comme Rusedski face à Enqvist.

Marcelo Rios (Miami 1998)Getty Images

Rios a donc le champ libre. A partir des quarts de finale, il est la tête de série la plus élevée encore en course (n°3) et, vu son état de forme, il est aussi le favori. Reste à savoir comment il va gérer nerveusement l'alléchante perspective. A Melbourne, il n'a pas bien géré du tout sa première finale de Grand Chelem, "beaucoup trop nerveux" selon son entraîneur Larry Stefanki. Mais là, bizarrement, ça se passe bien. Très bien même.

Détendu, relâché, concentré comme jamais, Rios ne perd qu'un set du tournoi, en demi-finales, face à Henman. En finale l'attend toutefois un sacré défi face à Andre Agassi, triple vainqueur d'une épreuve qu'il remportera six fois en tout, en pleine résurgence après une année 1997 cauchemardesque lors de laquelle il a plongé jusqu'à la 141e place mondiale. Surtout, pour Rios, c'est une finale qui compte double : il doit la gagner pour devenir n°1 mondial.

Le meilleur match de sa carrière au service

Ce match, joué le dimanche 29 mars 1998, se dispute dans une ambiance incroyable, l'une des plus belles jamais vues à Miami. Agassi est chez lui, mais Rios peut compter sur une grande colonie de Chiliens dans les gradins. Difficile de mesurer leur impact sur leur favori, qui n'a jamais été réputé pour être un grand "communiant" avec ses supporters. Mais toujours est-il que, cette fois encore, le beau Marcelo ne tremble pas d'un cil face à sa destinée. Il prend un départ canon, jusqu'à mener 4-1, balle de 5-1 au 1er set. Agassi revient mais à 6-5, mis sous pression par des coups magnifiques, il craque et commet une double faute qui offre un nouveau break et le set à son adversaire.

Marcelo Rios (Miami 1998)Getty Images

En fait, l'Américain ne peut rien faire. Il n'arrive pas à décoder les coups de patte de son rival, "particulièrement son service et son coup droit." En face, à l'inverse, "El Chino" semble lire en lui comme dans un livre ouvert. Il anticipe tout, à l'image de ce passing de revers réflexe au début du 2e set. Il est sur un nuage, tout simplement. Et puis, pour une fois, il peut compter sur un service particulièrement efficace. Passé le débreak encaissé dans le 1er set, il n'a plus la moindre menace à écarter jusqu'à la fin (alors que lui-même obtient un total de 12 balles de break). Une émotion, peut-être, au moment de servir pour sceller son destin, à 5-4 au 3è set ? Pensez donc … Service gagnant, coup droit gagnant, coup droit gagnant, service gagnant… Merci et au revoir.

"Je ne sais pas si j'ai déjà mieux servi dans ma carrière. J'ai surtout servi très intelligemment", commentera le virtuose, 4e joueur à réussir le doublé Indian Wells/Miami après Courier, Chang et Sampras (Agassi, Federer et Djokovic le rejoindront). Rarement, sinon face à Sampras, avait-on vu le meilleur relanceur de son époque autant en difficulté dans l'exercice de son coup favori. Mais Sampras était un serveur d'un autre calibre que Rios. Peut-être Agassi l'avait-il un peu sous-estimé. "Il a mieux joué que je n'imaginais. Je n'avais jamais pensé qu'après Chang, on aurait un joueur de ce style aussi bon que Rios", reconnaîtra-t-il.

" Le premier Chilien n°1 mondial en tennis et même dans n'importe quel sport "

Par "joueur de ce style", il entend joueur de cette taille : Rios fait 1,75 m, loin des standards physiques d'une époque où l'on est persuadé que l'avenir appartient aux grands canonniers. Au lieu de quoi, joli pied de nez, il devient le plus petit n°1 mondial de l'histoire, le premier Sud-Américain (en attendant Kuerten), également le seul n°1 à n'avoir jamais remporté de Grand Chelem. Cela avait été le cas aussi pour Ivan Lendl, mais ce dernier s'était largement rattrapé ensuite. Rios, jamais.

Marcelo Rios vainqueur du tournoi de Miami en 1998 face à Andre AgassiGetty Images

A vrai dire, il n'a pas eu loisir de profiter de son statut de n°1 puisque quelques jours plus tard, il s'est blessé lors d'une rencontre de Coupe Davis en Argentine. Absent en avril pour défendre son titre à Monte Carlo, Rios n'a finalement gardé sa place que quatre semaines, plus deux petites semaines supplémentaires au mois d'août. Avec un total de six semaines, il demeure l'un des n°1 les plus éphémères de l'histoire. Au total, il n'aura joué que trois matches avec le dossard suprême. Surtout, Marcelo Rios n'a jamais vraiment retrouvé la dynamique qu'il avait en ce mois de mars 1998. Restera, à jamais, cette fierté immense d'avoir été "le premier Chilien n°1 mondial en tennis et même dans n'importe quel sport." Ça, personne ne le lui enlèvera, tout comme le souvenir de ce match qui restera sans doute le chef-d'œuvre absolu de sa carrière.