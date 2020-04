Miami vintage : Muster, la joie et puis le drame…

Thomas Muster – Yannick Noah

Edition : 1989

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Thomas Muster (Autriche)

Adversaire : Yannick Noah (France)

Score : 5-7, 3-6, 6-3, 6-3, 6-2

A elle seule, la demi-finale 1989 entre Thomas Muster et Yannick Noah aurait presque pu intégrer l'un de nos temps forts "vintage" de l'histoire du tournoi floridien. Elle en avait le scénario, à rebondissements, la dimension historique, aussi, entre un Noah vieillissant qui connaissait alors une jolie rémission, et un Muster frétillant qui allait, grâce à sa victoire, atteindre le top 10 pour la première fois de sa carrière, à 21 ans. Il n'allait guère avoir le loisir d'en profiter ou alors, d'une bien étrange manière. Car si cette demi-finale est définitivement entrée dans la légende, c'est surtout pour ce qui s'est passé après, dans les deux heures qui ont suivi…

Ce vendredi 31 mars, l'affiche entre Noah et Muster est programmée en soirée. Dans la première demi-finale, le n°1 mondial Ivan Lendl, injouable depuis le début de la saison, a balayé sans émotion l'Américain d'origine sud-africaine Kevin Curren. La soirée s'annonce plus agitée, d'autant que comme un symbole, elle est orageuse, tempétueuse. Quelque 10 000 personnes ont pris place dans les tribunes du court central - qui n'est pas encore celui d'aujourd'hui.

Du zénith au point mort en quelques heures

Déchaîné, le Français prend un départ canon. Il mène deux sets à rien, deux balles de break à l'entame du troisième set. Mais Muster, on le sait, n'est pas du genre à se coucher comme ça. Il continue de frapper comme un bûcheron, ahanant à chaque coup de hache, et finit par fendiller la cuirasse adverse. Il enlève la troisième manche et, à partir de là, le match est terminé. Du côté de Noah, c'est la panne sèche, nette. Le Français, qui a connu un parcours difficile, n'a plus rien dans le moteur. L'Autrichien finit par s'imposer en 3h12 pour s'offrir sa première finale en Masters 1 000 (pardon, Super Series à l'époque) face à Ivan Lendl qui a eu toute les peines du monde à le battre en demi-finale de l'Open d'Australie, deux mois plus tôt.

Un peu plus d'une heure après le match, une fois expédiées les affaires courantes et notamment les obligations médiatiques, Muster, encore tout à sa joie, quitte le stade dans une voiture de l'organisation. Une Pontiac Bonneville, dans laquelle ont également pris place son coach, Ronald Lietgeb, ainsi qu'un photographe autrichien, Wolfgang Ritschke, qui suit le joueur. Les trois hommes rentrent à l'hôtel mais, d'abord, ont une petite faim. Ils demandent au chauffeur, Michelle Boyd, de les arrêter quelques instants pour s'acheter des sandwiches.

Il est un peu plus de minuit. La voiture se gare dans une rue à sens unique du quartier de Bayside. Muster sort alors de la carlingue pour aller chercher quelques affaires dans le coffre. Au mauvais endroit. Au mauvais moment. Celui choisi par un Américain aviné, Robert Norman Sobie, 37 ans, pour débarquer à vive allure et à contre-sens au volant d'une Lincoln Continental. La collision est inévitable.

Vidéo - Le jour où... un chauffard a failli briser la carrière de Thomas Muster à Miami 01:37

" Mon sac a été littéralement écrasé par la roue arrière gauche de la voiture, ça aurait pu être moi "

La voiture est percutée de plein fouet à l'avant. Muster, lui, est à l'arrière. Mais le choc est si violent que le joueur, percuté au niveau des genoux, se trouve projeté sur plusieurs mètres. Sur le moment, il est sonné, secoué. Mais conscient. "J'ai senti un gros coup sur la tête et je n'ai pas pu me relever car mon genou était plié, racontera-t-il ensuite. Mais sur le moment, je me suis dit : ça va aller." Il dit même à son coach, indemne (Boyd et Ritschke ne sont eux que légèrement touchés), qu'il jouera le lendemain.

Non seulement il ne jouera pas le lendemain, mais il ne jouera pas pendant six mois. Muster, qui sera transféré et opéré au Mercy Hospital de Miami, a les deux ligaments principaux du genou gauche broyés. Et encore, vu la violence du choc dont témoignent les clichés de la Pontiac accidentée, ça aurait pu être bien pire. "Mon sac de tennis, que j'avais sur l'épaule gauche, a été littéralement écrasé par la roue arrière gauche de la voiture. Ça aurait pu être moi. Finalement, j'ai eu beaucoup de chance et par la suite, cet accident m'a rendu encore plus fort."

Ivan Lendl sacré sans jouer à Miami en 1989 après le forfait de Thomas MusterGetty Images

La personnification de la détermination

Après l'accident, le chauffard ivre tente de fuir mais finit sa cavalcade contre un arbre, après avoir heurté un mur. Il paiera une lourde sanction. Muster aussi, littéralement fauché en plein vol lors d'une nuit d'orage qui aurait dû être à sa gloire. Mais l'Autrichien n'est pas homme à se laisser abattre. On s'en doutait déjà, on en a la confirmation définitive lors des semaines qui vont suivre.

Rapatrié en Autriche où il subit une nouvelle opération de reconstruction, Muster part ensuite effectuer sa rééducation à Gars an Kamp, dans l'Autriche profonde. Là-bas, il s'ennuie tellement qu'il s'amuse un jour à taper quelques balles en posant sa jambe sur une chaise. "J'ai réalisé que ce n'était pas trop mal. J'ai donc demandé à un menuisier de me fabriquer un banc, qui est ensuite devenu en quelque sorte mon appareil d'entraînement." Cette image de Muster, jambe gauche harnachée à son banc de torture, en train d'enchaîner les frappes avec fureur, fera le tour du monde. Elle deviendra le symbole de son caractère forcené et de sa détermination acharnée.

Une détermination qui va lui permettre de faire son come-back au mois de septembre, bien en avance sur les temps prévisionnels de la médecine. Il reprend officiellement au tournoi de Barcelone. Mais il joue auparavant une exhibition à Vienne face à Ivan Lendl, devenu le complice involontaire et bienveillant d'un drame dont on se demande finalement s'il a freiné ou au contraire boosté la carrière de Thomas Muster. Il l'aura, en tout cas, marquée à jamais.