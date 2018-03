De retour à l'entraînement, Rafael Nadal prépare son retour sur terre

"De retour à l'entraînement et... sur la terre". Sur ses réseaux sociaux, Rafael Nadal a donné de ses nouvelles en diffusant une vidéo où on le voit taper dans la petite balle jaune sur un terrain de terre battue, chez lui à Majorque. En début de semaine, l'Espagnol partageait aussi une photo de lui à Barcelone en compagnie du docteur Ruiz-Cotorro, venu inspecter l'évolution de sa blessure à la cuisse droite.

Une cuisse droite qui avait contraint l'Espagnol, encore numéro un mondial à l'époque, de jeter l'éponge à Melbourne en quart de finale, face à Marin Cilic, le 23 janvier dernier. Un mois plus tard, le "taureau de Manacor" devait effectuer son retour à Acapulco, mais fut finalement contraint de renoncer au tournoi mexicain après avoir ressenti une nouvelle douleur dans cette zone.

Dans la foulée, il annonçait renoncer à Indian Wells et Miami dans l'espoir d'être rétabli et "prêt pour la saison de terre battue". Une saison qu'il pourrait débuter dans quinze jours à Valence face à l'Allemagne, en Coupe Davis (6-8 avril).

" Quand Rafa voit la terre, c'est comme nous quand on voit le soleil "

Ou une semaine plus tard à Monte-Carlo (14-22 avril) pour le troisième Masters 1000 de l'année 2018, le premier sur terre. Un tournoi qu'il a déjà remporté à dix reprises et dont il est double tenant du titre. Son plateau a été présenté jeudi à Paris et le Majorquin en fait bien partie, au même titre que six autres pensionnaires du Top 10 mondial.

"Quand Rafa voit la terre, c’est comme nous quand on voit le soleil (rires) ! C’est sa maison, Monte-Carlo est son fief, a confié jeudi le directeur du tournoi Zeljko Franulovic dans des propos rapportés par WeLoveTennis.fr. Niveau santé, il va bien. Il voulait vraiment jouer Acapulco, Indian Wells et Miami. Il s’est blessé à son genou à l’entraînement [la cuisse en réalité, NDLR]. Il a été un peu bloqué mais ce n’est pas une blessure grave. Il sera à Monaco le jeudi avant le tournoi."

Rafael Nadal, prince de Monte-CarloGetty Images

Mercredi, au cours d'une conférence à l'école de droit de l'Université des îles Baléares, l'oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal avait donné des nouvelles de son protégé : "L'évolution de sa blessure suit son cours, il est sur la bonne voie et je crois qu'il arrivera sur la saison de terre battue complètement rétabli et mentalement prêt pour jouer un bon tennis", a ainsi confié Toni Nadal, reconnaissant que "Rafa est affecté par cette blessure, mais pas touché". "C'est juste une question de temps pour surmonter ce moment et revenir à la compétition comme il l'a toujours fait".