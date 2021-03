Du 12 au 18 avril prochain 2021, les meilleurs tennismen de la planète seront réunis pour le Rolex Monte-Carlo Masters, deuxième ATP Masters 1000 de la saison. La compétition sera à vivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport.fr et sur l’application Eurosport en compagnie des experts d’Eurosport, Paul-Henri Mathieu, Arnaud Di Pasquale et Arnaud Clément. Les demi-finales et la finale seront également co-diffusées par le groupe Canal.

Vainqueur à 11 reprises du tournoi monégasque (un record), Rafael Nadal fera son grand retour à la compétition, quelques semaines après son élimination en quarts de finale à l'Open d'Australie. Le Taureau de Manacor sera revanchard après son élimination en demi-finale du tournoi en 2019 par Fabio Fognini, futur lauréat

Sur sa surface de prédilection, le Majorquin aura fort à faire puisqu'il devra batailler avec Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Diego Schwartzman ou encore Dominic Thiem. En difficultés depuis le début de saison, l'Autrichien n'en demeure pas moins un joueur redoutable sur terre battue et voudra se relancer.

Le public français devrait retrouver Benoît Paire, Gaël Monfils, Ugo Humbert, Corentin Moutet, Adrian Mannarino et le jeune Hugo Gaston, surprise de Roland-Garros 2020. Comme à Miami, le Toulousain pourrait bénéficier d'une wild card pour l'événement. Auteur d'un bon début de saison, le Palois Jérémy Chardy est également attendu tout comme Pierre-Hugues Herbert, qui devrait également s'aligner en double avec Nicolas Mahut.

