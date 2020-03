Le printemps sur terre battue s’annonce pour le moins spécial cette saison. Alors que l’épidémie de coronavirus fait rage, les événements sportifs en font les frais. Le huis clos est ainsi préconisé dans les jours qui viennent par le gouvernement français et jusqu’au 15 avril d’ores et déjà pour les matches de Ligue 1 et de Ligue 2. Dans ce contexte, le Masters 1000 de Monte-Carlo, qui doit avoir lieu du 11 au 19 avril prochains, se prépare à la possibilité de devoir organiser la compétition sans public et à rembourser les détenteurs de billets, comme l’a annoncé la direction du tournoi mercredi.

Pour le moment, ni un report ni une annulation ne sont en revanche envisagés. Mais le Masters 1000 est, bien entendu, dépendant de l'évolution des conditions sanitaires. Sa localisation, proche de la frontière italienne, pourrait poser un problème supplémentaire vu la crise traversée en ce moment de l'autre côté des Alpes. L'Italie est en effet le pays européen le plus durement touché par l'épidémie à l'heure actuelle avec plus de 10 000 cas recensés.