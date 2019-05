Rafael Nadal n'a pas fait dans le détail à Rome, dimanche. Novak Djokovic, battu sèchement (6-0, 4-6, 6-1), peut en témoigner. L'Espagnol, comme à son habitude, s'est montré un peu plus tendre avec son auditoire en conférence de presse d'après-match. Sans pour autant occulter les doutes persistants émis sur son état de forme, à quelques jours de Roland-Garros et avec son premier titre sur terre battue de la saison en poche.

"Vous vouliez des titres, maintenant, j'en ai un !" a d'abord lancé l'Espagnol, dans un rire qui sonnait comme un défi envers ceux qui doutaient de lui après ses derniers tournois délicats. "Je crois que j'ai fait un grand match, un très bon premier set, a -t-il ajouté, plus sérieux. Je me suis senti un peu nerveux à la fin du second, j'ai manqué quelques opportunités, et contre Novak, ça se paye. Le premier jeu du troisième set a été important."

"Le premier match à Barcelone a été une catastrophe"

Éliminé en demi-finale à Madrid (face à Stefanos Tsitsipas), à Barcelone (contre Dominic Thiem) et à Monte-Carlo (contre Fabio Fognini), l'Espagnol s'est avant tout félicité d'avoir entamé une bonne dynamique. Le fruit d'une remise en question amorcée il y a quelques semaines : "Le premier match à Barcelone a été une catastrophe. Je n'avais jamais joué avec aussi peu d'énergie. Je suis rentré à l'hôtel et j'ai réfléchi sur ce qu'il se passait, et sur comment le réparer." Et sur la bulle infligée à Djokovic, une première en 54 matches ? "Je me fiche de gagner 6-0 ou 6-4. Le premier set a juste montré que je pouvais jouer à ce niveau."

Vidéo - Une bulle avant le champagne : comment Nadal a étouffé Djokovic 03:01

À quelques jours du coup d'envoi de son tournoi fétiche Porte d'Auteuil, Nadal a en tout cas envoyé un signal fort. Que son adversaire du jour n'a pas manqué de recevoir. "Nadal est le favori numéro 1 pour Roland-Garros, a avoué Djokovic. Et après… Il y a tous les autres.. (…) Rafa a joué un tennis spectaculaire aujourd'hui." L'éventuel match retour à Roland s'annonce en tout cas plutôt prometteur.