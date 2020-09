Tennis

Masters 1000 Rome - Le résumé vidéo de la victoire de Rafael Nadal face à Carreño Busta

MASTERS ROME - Rafael Nadal n'avait plus joué en match officiel depuis plus de six mois. Mais ça ne s'est pas vu. L'Espagnol a dominé son compatriote Pablo Carreño Busta en deux sets secs. Revivez sa victoire en vidéo.

01:22:28, 1617 vues, il y a 2 heures