Masters Rome

" Singe noir idiot ", " bâtard noir ", " looser "... Dans une story sur Instagram commençant par le message " attention aux yeux ", Gaël Monfils a fait défiler plusieurs messages qui lui ont été visiblement adressés dans la nuit après sa défaite à Rome. Des messages globalement tous très insultants pour lui ou ses proches et pour certains franchement racistes, auxquels Gaël Monfils répond le plus souvent avec humour ou avec de simples émoticônes de mains noires. " Malheureusement j'étais à fond, mais très nul ", écrit-il ainsi au-dessus du message d'un internaute pointant sa faiblesse.

Et Monfils de conclure : "Pas une belle soirée, mais j'espère revenir plus fort". Le Français faisait à Rome son retour après plus de six mois sans matches, en raison de la pandémie de coronavirus. Mais il a été éliminé (6-2, 6-4) dès son entrée en lice au 2e tour par l'Allemand Dominik Koepfer, 97e mondial, issu des qualifications. "C'était vraiment pas terrible. Ca me frustre énormément d'avoir aussi mal joué", avait pesté en conférence de presse Gaël Monfils, juste après ce "sale match", à une dizaine de jours du début de Roland-Garros.