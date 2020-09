Denis Shapovalov continue son petit bonhomme de chemin en Italie. Le Canadien a confirmé jeudi qu’il s’était bien acclimaté à la terre battue quelques jours après son beau parcours à Flushing Meadows (où il a atteint son premier quart de finale en Grand Chelem) en disposant d’un spécialiste de la surface, le qualifié espagnol Pedro Martinez, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h40 de jeu au 2e tour. Pour une place en quart de finale, il sera opposé soit à Fabio Fognigni soit à Ugo Humbert qui s’affrontent plus tard dans la journée.

Tout n’a pas été parfait. Il a même, par séquence, fait preuve d’une curieuse nervosité. Mais Denis Shapovalov a tenu son rang, ce qui n’est pas anodin quand on analyse le sort réservé depuis le début de ce Masters 1000 de Rome à ceux qui débarquent après un bon US Open. Car si Pedro Martinez n’est que 109e joueur mondial, il avait quand même 4 victoires derrière lui cette semaine dont une contre Sam Querrey au 1er tour après être sorti des qualifications.

Si le Canadien n'a pas été aidé par son service (seulement 49 % de premières balles et 57 % de réussite derrière) et a connu quelques trous d'air comme lorsqu'il a été breaké en début de deuxième set, sa puissance lui a permis de maîtriser un adversaire accrocheur. Malgré l'absence du public, Shapovalov est apparu très motivé, s'encourageant fréquemment. Et il a su varier quand il le fallait, utilisant parfois le service-volée à bon escient. Il s'est aussi montré agressif sur la seconde balle adverse, ce qui lui a permis de réaliser pas moins de quatre breaks dans la partie.