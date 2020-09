Il ne s’est pas vraiment amusé. Sur le court central de Rome, Novak Djokovic avait la tête des mauvais jours samedi, mais comme souvent, il a trouvé les ressources pour accélérer quand il en a eu besoin. Grand favori face à l’Allemand Dominik Koepfer, issu des qualifications et qui disputait son premier quart de finale en Masters 1000, le numéro 1 mondial a eu besoin de trois sets (6-3, 4-6, 6-3) et de plus de deux heures (2h10 précisément) pour imposer sa loi, après avoir perdu plusieurs fois le fil de son match. Il disputera sa 11e demi-finale dans le tournoi italien face au jeune Casper Ruud, novice à ce stade de la compétition.

Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Un duel entre le numéro 1 mondial et le 97e à l’ATP n’est pas systématiquement joué d’avance, même si parfois, le sort de ce genre de match se décide avant même d’entrer sur le court. Mais Dominik Koepfer était trop en confiance cette semaine pour passer totalement à côté de son sujet, malgré toute l’aura d’un quadruple vainqueur du tournoi face à lui. Avec six victoires dont trois en qualifications et des victimes du pedigree d’Alex de Minaur et Gaël Monfils à son tableau de chasse, l’Allemand avait toutes les raisons de penser qu’il pouvait jouer un rôle dans ce quart de finale. Et il l’a joué.

Djokovic déréglé en coup droit...

Mais il faut bien en convenir aussi, après un petit quart d'heure, on ne donnait pas cher de sa peau. Pris à la gorge par la cadence infernale de Djokovic, l'Allemand a rapidement concédé le double break et les quatre premiers jeux de la partie. A ce train-là, ce match avait des airs de formalité pour un numéro 1 mondial qui a démarré pied au plancher, parfaitement concentré sur son affaire. Oui, mais voilà, tout était peut-être trop facile. Après avoir gagné plusieurs points en attirant son adversaire au filet, le "Djoker" a usé et abusé des amorties et a fini par se faire punir par un premier débreak. Puis un deuxième.

De 4-0, Koepfer est donc revenu à 4-3, rentrant finalement dans son match, bien aidé par son adversaire. Le temps pour Djokovic de finalement... reprendre ses esprits et aligner à nouveau quatre jeux pour mener d'un set et d'un break (6-3, 2-0). On le savait avant même le début, l'issue de la partie dépendait fortement du niveau de jeu proposé par le Serbe. Et malheureusement pour lui, il a été fort inconstant.

... mais toujours aussi fort mentalement

Passif à l'échange, particulièrement déréglé en coup droit (26 fautes directes de ce côté sur 38 !), il a offert un nouveau débreak à un adversaire qui n'en demandait pas tant (6-3, 3-3). Son revers court croisé de gaucher a commencé à faire mal au "Djoker", qui est passé du rire jaune à l'incompréhension quand il a fini par lâcher la deuxième manche sur une énième faute directe.

Les deux joueurs sont alors sortis du court, et c'est Djokovic, comme souvent, qui est revenu le plus fort. Le Serbe a haussé considérablement sa qualité de service et s'est appliqué à ne plus manquer à l'échange. Il en a récolté les fruits en breakant blanc à 1 jeu partout sur un jeu caviardé par Koepfer. Avant de retrouver son autorité pour conclure sur le service adverse et au filet, s'il vous plaît. Si tout fut loin d'être parfait, il a bénéficié d'une sacré entraînement contre un gaucher qui pourrait bien lui servir si la logique est respectée contre un certain Majorquin en finale.

