Tennis

VIDEO - Masters Rome - Djokovic en père peinard, Nadal en perd la face au service

MASTERS 1000 ROME - Novak Djokovic peut être content de ne pas avoir fait le voyage en Italie pour rien : il a non seulement volé la vedette à Nadal à Rome, tout en se rassurant entre un US Open houleux et un Roland-Garros qui déboule. L'Espagnol, lui, a encore du pain sur la planche avant de retrouver son niveau, notamment au service. (Stats: Jeu, Set et Maths)

00:02:10, 11394 vues, il y a 15 heures