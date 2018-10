Federer prévient Kyrgios : "Il doit comprendre l'éthique du travail"

Une fois n'est pas coutume. Lundi, lors de son match perdu face à Américain Bradley Kahn (4-6 6-4 6-3) à Shangai, Nick Kyrgios s'est une nouvelle fois embrouillé avec un arbitre. Et cette fois, c'est Damien Dumusois qui a reçu les foudres de l'Australien. Son tort ? Avoir expliqué au joueur qu'il était "borderline", soit à la limite du comportement autorisé. Après le gain du premier set, le 38e mondial a en effet baissé d'intensité. Comme (trop) souvent.

" Nous ne savons pas vraiment quel potentiel il a "

Vexé de la remarque, Kyrgios a alors enchaîné les aces. "Et ça, c'était limite ?", a-t-il notamment lâché à l'arbitre après l'un d'eux. Battu quand même par Kahn, l'Australien fait donc parler au lendemain de cette scène. Et c'est Roger Federer, interrogé sur le sujet, qui a donné son point de vue. "Je pense que c'est vraiment à lui de décider où il veut aller et de voir quel potentiel il a réellement", explique-t-il dans des propos relayés par Sky Sports.

"Nous ne savons pas vraiment quel potentiel il a. Et je ne pense pas qu'il sache vraiment, poursuit le Suisse. Ce n’est qu’en comprenant l’éthique du travail et en créant la bonne équipe autour de lui qu'il pourra alors pleinement exploiter son potentiel." Si le natif de Bâle concède que Kyrgios est un excellent joueur et qu'il peut remporter "des tournois majeurs", il estime également que ce dernier va devoir travailler dur pour atteindre les sommets.