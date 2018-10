Masters Shanghai - Tirage au sort : Terrain miné pour Roger Federer

En l'absence de Rafael Nadal, blessé, Roger Federer a hérité du statut de tête de série numéro un à Shanghai. On n'ira pas jusqu'à dire que cela a constitué une protection pour le Bâlois, qui peut avoir quelques sueurs froides à la lecture de son tableau après le tirage au sort effectué samedi matin.

Exempté du premier tour comme les huit premières têtes du tableau, le tenant du titre pourrait débuter face à Daniil Medvedev. Le Russe, en finale à Tokyo, joue le tennis de sa vie. Pour croiser Federer, il devra écarter l'invité chinois Ze Zhang, 215e mondial. Pour l'inquiéter, il devra aussi avoir récupéré de ses efforts nippons. Mais s'il évolue au même niveau qu'à Tokyo, Federer aura tout intérêt à ne pas être en mode diesel, ce qui lui arrive trop souvent en début de tournoi.

S'il se sort de ce premier traquenard, la suite pourrait s'avérer à peine moins inhospitalière, avec potentiellement Milos Raonic en huitièmes et Kei Nishikori en quarts. Le Japonais, lui aussi en finale à Tokyo, n'a pas renoncé à se qualifier pour le Masters et il est donc non seulement en forme mais également ultra-motivé.

Kei Nishikori Getty Images

Djokovic : Chardy pour débuter ?

Un autre gros client du moment, Juan Martin Del Potro (qui pourrait affronter Richard Gasquet pour son entrée dans le tournoi), a lui théoriquement rendez-vous avec Roger Federer en demi-finale. Le quart de tableau de l'Argentin apparaît relativement clément comparé à celui du tenant du titre, malgré la présence de Dominic Thiem, Borna Coric ou Stan Wawrinka.

Tête de série numéro 2, ce qui ne lui est plus arrivé depuis un petit moment dans un tournoi de cette envergure, Novak Djokovic est lui tout en bas du tableau. Il débutera sa campagne chinoise face à Jérémy Chardy ou Maximilian Marterer. Les têtes de série sur son chemin sont Marco Cecchinato (face à Gilles Simon d'entrée) en huitièmes, Kevin Anderson en quarts et Alexander Zverev en demie. Là encore, voilà pour la théorie.

Dans la pratique, ce bas de tableau réservera quelques affiches alléchantes dès le début de la semaine. On citera le Shapovalov-Basilashvili (le vainqueur foncera sur Zverev) ou le Tsitsipas-Monfils susceptible de produire quelques étincelles, selon la (bonne) volonté du Français.

Les huitièmes de finale théoriques (ordre du tableau)

Roger Federer (Sui/N.1) – Milos Raonic (Can/N.14)

Diego Schwartzman (Arg/N.9) – Kei Nishikori (Jap/N.8)

Juan Martin Del Potro (Arg/N.3) – Borna Coric (Cro/N.13)

Jack Sock (EU/N.12) - Dominic Thiem (Aut/N.6)

Marin Cilic (Cro/N.5) – Kyle Edmund (GB/N.11)

Pablo Carreno Busta (Esp/N.15) – Alexander Zverev (All/N.4)

Kevin Anderson (Afs/N.7) – Stefanos Tsitsipas (Grè/N.10)

Marco Cecchinato (Ita/N.16) – Novak Djokovic (Ser/N.2)