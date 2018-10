Novak Djokovic domine Marco Cecchinato, 6-4, 6-0, et file en quart

Cette fois, Novak Djokovic ne s'est pas laissé surprendre par Marco Cecchinato. Défait en quart de finale du dernier Roland-Garros par le surprenant italien, le numéro trois mondial a pris sa revanche à Shanghai en ne laissant aucune chance au joueur transalpin. Un succès en deux manches (6-4, 6-0) et 1h09 de jeu, avec une roue de vélo distribuée au passage. 15e victoire de suite pour Novak Djokovic, qui a montré qu'il était très en forme. En quart de finale, il attend Kevin Anderson ou Stefanos Tsitsipas.

Le Serbe avait sans doute à cœur de laver l'affront du dernier Roland-Garros, il l'a fait avec la manière. Dès le début de la rencontre, il n'a pas laissé respirer Marco Cecchinato. Quatre balles de break obtenues dans les deux premiers jeux de service adverse, mais pas de réussite pour les convertir côté serbe. Le numéro trois mondial s'est même frustré en fracassant sa raquette à 2-1 en faveur de l'Italien. Mais après avoir sauvé lui-même deux balles de break, Novak Djokovic s'est vite repris pour aller prendre la mise en jeu de Cecchinato à sa septième occasion, avant de conclure la première manche au service.

Une roue de vélo pour conclure

Mené un set à rien, Marco Cecchinato n'a pas su inverser la tendance, et a même sombré totalement dans le second acte. Novak Djokovic, lui, n'a pas eu à forcer pour se détacher rapidement, et a su rester sérieux pour ne pas se faire surprendre. Trois breaks et seulement 10 points perdus, un set presque parfait de la part du numéro trois mondial. Avec 85% de points remportés derrière sa première balle et 20 coups gagnants, le vainqueur du dernier US Open a survolé le deuxième set, et a collé un cinglant 6-0 à Marco Cecchinato.

Un 15e succès de suite pour Novak Djokovic sur le circuit ATP, qui confirme la grande forme actuelle du numéro trois mondial. Une belle démonstration de force proposée par le Serbe ce jeudi, qui monte en puissance à Shanghai. Il affrontera Kevin Anderson en quart de finale, un premier gros test face à un adversaire dangereux, mais contre qui il n'a plus perdu depuis 2008.